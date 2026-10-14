Adelante Andalucía exige una moción de censura "inmediata" contra Landaluce: "¿Cuántos ultimátum tiene que dar el PP?"

La portavoz adjunta de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, Mari García, en rueda de prensa. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, Mari García, ha exigido este miércoles que se convoque una moción de censura "inmediata" contra el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, tras renunciar 12 concejales del PP a sus cargos en el gobierno local por las denuncias presentadas contra Landaluce por presuntas agresiones sexuales a dos militantes del PP.

"¿Cuántas mujeres tienen que denunciar a Landaluce para que este señor suelte la alcaldía de Algeciras? ¿Cuántos ultimátum le tiene que dar el PP antes de tomar una medida concreta y real?", se ha preguntado la portavoz adjunta en rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, asegurando que "se puede hacer".

Tal y como ha señalado, "no se puede estar diciendo una cosa y la otra" y que Landaluce, "con la grave de lo sucedido, siga siendo el alcalde de Algeciras", por lo que ha reiterado que se presente esa moción de censura ante la negativa de dimitir de su cargo, afeando al PP que, "aunque ahora diga una cosa, no ha empezado a movilizarse hasta el día de ayer, cuando ya no es posible esconder sus vergüenzas, porque si hubieran podido seguirían escondiendo sus vergüenzas".

Para Mari García, "el PP llega dos años tarde", al pedir ahora su dimisión "después de que una mujer hace dos años denunciara" un caso de presunto acoso sexual de Landaluce y que desde ese partido "no se activó ningún mecanismo antiacoso" y "trató de encubrirlo", unos hechos que ha calificado de "bastante graves".

Es por eso que se ha preguntado de qué lado están los 'populares', si con el "presunto acosador" o "con las mujeres de Andalucía". "Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿con quién está el Partido Popular?", ha señalado.

Además, ha indicado que en Adelante tuvieron conocimientos de esos "tocamientos sin consentimiento" por parte del alcalde algecireño "en 2024" y que un año después supieron de "presiones para que desmintiese esa información" hacia la exconcejala Laura Ruiz.

"No solamente lo mantuvo oculto o miró para otro lado, sino que intentó que la persona que fue agredida desmintiera los hechos que habían ocurrido, algo que nos parece gravísimo por parte del Partido Popular", ha lamentado la portavoz adjunta, quien ha señalado a "posibles delitos muy graves de acoso y abuso sexual, además de denuncias por malversación", de los cuales, ha apostillado, "el PP todavía no se ha hecho responsable absolutamente de nada".

Siguiendo con esto, ha criticado que Landaluce continuase como alcalde a pesar de su baja como militante del PP en enero de 2026, manteniendo el gobierno local junto con los 15 concejales del grupo popular. "Es alcalde actualmente porque el Partido Popular decidió que lo siguiera siendo", ha advertido.

"Nos parece que esto ya es una barbaridad, que se sigan ocultando las barbaridades que se han hecho desde una posición de poder como es la que tenía el alcalde de Algeciras. Ahora, dos años después, y tras otras dos denuncias, parece que el PP se activa", ha comentado, aludiendo a la renuncia de 12 de sus 15 concejales de sus cargos en el gobierno local, aunque lamentando que aún no se haya producido esa moción de censura.

La portavoz adjunta ha considerado que "es el momento" de tomar medidas concretas y que el Partido Popular "demuestre precisamente con quién está, ¿con las víctimas o con el acosador?", defendiendo que "las víctimas no pueden estar solas en estos procesos de denuncia y la responsabilidad no debe de caer exclusivamente en ellas", sino que "tienen que estar protegidas y acompañadas".

Desde Adelante Andalucía han trasladado su respaldo y apoyo "a todas las mujeres que denuncian", indicando que "seguiremos exigiendo responsabilidades al Partido Popular y pidiendo la dimisión inmediata del señor Landaluce".

Mari García ha criticado también su "frialdad grandísima" y "el descaro" con el que asume la situación, al mantenerse en el cargo a pesar de la presión externa, reclamando de nuevo su dimisión como alcalde