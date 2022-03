Adelante Andalucía exige recursos para los alumnos de NEAE del CEIP Blas Infante y Albaicín de Sanlúcar (Cádiz)

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Adelante Andalucía por Cádiz, Ricardo Sánchez, se ha dirigido a la Consejería de Educación para exigir más personal para el alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo (NEAE) del CEIP Blas Infante y un profesional técnico en integración social (PTIS) en el CEIP Albaicín, ambos de Sanlúcar de Barrameda.

En una nota, Sánchez ha explicado que, en el caso del CEIP Blas Infante, miembros del AMPA, junto a padres y madres de alumnos afectados, han denunciado que existe un elevado número de alumnado con NEAE, al menos 33, que no recibe la atención adecuada.

"Parte del alumnado tiene propuesta de apoyo educativo, pero aún no lo ha recibido y no han empezado con las intervenciones profesionales", al igual que "el alumnado que necesita la labor de un profesional de Audición y Lenguaje, que recibe menos horas de las que necesitan", ha explicado. Además, ha añadido que "existe un grupo de alumnos que no asisten a clase en horario completo porque no cuentan con la atención suficiente de profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS)".

Es el caso también del CEIP Albaicín, donde el AMPA y el sindicato USTEA, demandan la incorporación de un PTIS al centro. Su demanda se justifica porque el censo de niños con necesidades educativas especiales ha aumentado un 25% pero no así el de profesionales. De esta manera, se ha pasado de 15 a 20 alumnos, pero sin el aumento de las horas de los PTIS que sólo cubren dos horas diarias, según ha indicado Adelante Andalucía.

Ante esta situación, el parlamentario de Adelante Andalucía se ha dirigido a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para demandar los recursos profesionales que necesitan estos dos centros sanluqueños.

"Desde Adelante Andalucía seguimos con nuestra batería de preguntas e iniciativas dirigidas al consejero de Educación, Javier Imbroda, sobre diferentes colegios de Sanlúcar donde no se atienden al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo", ha afirmado Sánchez que ha recordado que "ya preguntamos por el colegio Virgen de la Caridad y recientemente lo hemos hecho por el Blas Infante y el Albaicín, donde no se aportan los recursos necesarios para favorecer la educación y la inclusión de este alumnado".

Para el portavoz de Educación de Adelante, "estos alumnos están siendo discriminados y no se les está aplicando los recursos que necesitan y que exigen los profesionales". Es por ello que ha anunciado que van a estar el próximo jueves 3 de marzo en la Delegación Territorial de Cádiz "apoyando a las AMPAS que convocan, junto con el sindicato USTEA, una concentración para exigir que se atiendan las necesidades educativas en Sanlúcar de Barrameda".