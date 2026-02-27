Adelante Andalucía inicia precampaña en Jerez y llama a derrotar a la derecha con una izquierda "diferente y valiente"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, durante el mitin. - ADELANTE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

Adelante Andalucía ha arrancado este viernes su precampaña para las elecciones autonómicas a las puertas del Día de Andalucía con el Festival Poderío Andaluz en Jerez, donde el candidato José Ignacio García ha llamado a combatir a las derechas y a la extrema derecha con una izquierda "diferente y valiente".

García ha subrayado que para derrotar estas ideologías "no basta con volver al pasado". En su opinión, al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no se le echa volviendo a los gobiernos de Susana Díaz, sino con una izquierda diferente, joven, honesta, sin mochila, con un programa valiente y andalucista que no se arrugue ante el poder, cumpla sus compromisos y tenga la ambición de cambiar las cosas". Según ha destacado, "eso es lo que estamos haciendo desde Adelante Andalucía".

El dirigente ha alertado también del poder económico y mediático al que se enfrentan en estas elecciones. "No solo competimos con Moreno, también contra Ana Rosa Quintana, Pablo Motos, Iker Jiménez, Vito Quiles y todo el poder económico y mediático", ha señalado. A su juicio, mientras ellos cuentan con recursos, su fuerza está en "la gente trabajadora y honesta de Andalucía", al tiempo que ha asegurado que Adelante Andalucía llevará a cabo "una campaña que va a pasar a la historia".

Adelante Andalucía ha dado inicio a su precampaña en un festival por el Día de Andalucía, un acto festivo que simboliza el tono de campaña que quieren transmitir. Según su portavoz, "no queremos mitin serio, con gente de orden, de los de toda la vida, por una razón muy simple: la derecha nos quiere serios, grises, aburridos, riñendo y echando la bronca a la gente. Nos quieren metidos en las boquetas del Parlamento y hablando bajito".

En este escenario, el portavoz ha señalado además que esa será la guía de su campaña hasta las elecciones: "Vamos a combatir a la derecha, a la extrema derecha, como más les fastidia: con alegría y con muchas y muy buenas propuestas, recogidas de la mejor Andalucía, de la Andalucía trabajadora, de la inteligencia popular que tiene este pueblo".

Sobre el 28 de febrero, García ha celebrado tener "la suerte de contar con dos días de Andalucía, el 4 de diciembre y el 28 de febrero", toda vez que ha destacado que esta fecha es "un símbolo de orgullo, lucha y memoria". Según ha señalado, el 28 de febrero representa "la lucha de los que vinieron antes para que actualmente tengamos derechos y la de los que estamos ahora, para que no nos los quiten. Andalucía es sanidad, educación y vivienda".

En relación con el presidente de la Junta, García ha afirmado que "tenemos un presidente que se enrolla en la bandera de Andalucía a la vez que nos privatiza la sanidad. Que lleva Andalucía en la pulsera y es capaz de dejar tirar a las mujeres con cáncer de nada. Que dice que le encanta Andalucía pero pone viviendas de protección oficial a 300.000 euros. Andalucía se merece mucho más que el gobierno del postureo".

Entre los cantantes que han participado en el Festival se encuentran Albertucho, Carme Xía, Abocajarro, Chirigota las Matacharis y DJ David Abad. Además, han montado exposiciones y 'stand' una veintena de artistas gráficos, artesanos y diseñadores que reflejan la cultural andaluza a través del arte y de las redes sociales.