Adelante anuncia que "peleará" por el cierre de Airbus y por el "déficit" de transportes de Puerto Real (Cádiz)

PUERTO REAL (CÁDIZ), 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha anunciado este viernes que presentará en el Congreso de los Diputados una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para que plantee la reversión del cierre de Airbus Puerto Real (Cádiz) e iniciativas parlamentarias en el Parlamento andaluz referidas al "déficit" en materia de transportes e infraestructuras en Puerto Real.

Rodríguez, que ha asistido a la asamblea de la recién constituida Adelante Andalucía Puerto Real, ha mostrado su satisfacción por que el proyecto político germine en "un municipio históricamente de izquierdas, de clase trabajadora y obrera, muy maltratado por las instituciones en general, con una deuda que ha sido una losa sobre sus posibilidades de generar bienestar para sus vecinos y vecinas y que ha sufrido y sigue sufriendo, el desmantelamiento de la industria en esta comarca", según ha trasladado Adelante en un comunicado.

Es por ello, que "desde Adelante Andalucía vamos a trabajar para presentar enmiendas y propuestas que mejoren la calidad de vida de Puerto Real, empezando por la necesidad de revertir el cierre de Airbus Puerto Real".

"Nosotros creemos que no hay que dar por perdida esa batalla", ha dicho Rodríguez, quien ha lamentado la reciente apertura de una planta en Portugal, que "va a costar menos que el desmantelamiento de la planta puertorrealeña", al tiempo que ha insistido en que "no es verdad que no se hayan perdido puestos de trabajo con el traslado a El Puerto de Santa María (Cádiz), porque ya está pasando en las subcontratas y va a seguir pasando".

"Esta es una de las falacias que nos ha vendido el Gobierno central a través de la ministra de Industria", ha indicado. Frente a ello, "creemos que tenemos que tener un futuro en clave de industria y tecnología y por eso, vamos a seguir peleando por Airbus Puerto Real".

De igual forma, la portavoz de Adelante ha anunciado que llevarán la "deficiente" red de transportes e infraestructuras en Puerto Real al Parlamento andaluz. "Nos parece que hay que garantizar un transporte de calidad a la ciudadanía, de forma que pueda mejorar sus condiciones de vida", por lo que presentarán una pregunta parlamentaria en el Pleno "interesándonos por esta situación de aislamiento que sufren barrios como, por ejemplo, el Río San Pedro".

Por su parte, el portavoz de la asamblea de Adelante Andalucía Puerto Real, Felipe Marín, ha explicado la constitución de este proyecto formado "por personas que no habían dado un paso en política o que venían de otras opciones políticas pero que tenían en común el progresismo y el andalucismo".

"La ilusión de todos por llevar a cabo un proyecto de izquierdas, andalucista, que no tenga que pedir a Madrid. Adelante Andalucía es un proyecto político en el que no se prometen milagros, pero sí honestidad, trabajo y verdad y que sale adelante desde el municipalismo. Iniciamos una nueva andadura con toda la ilusión y las ganas para luchar por nuestro pueblo y su futuro", ha concluido.