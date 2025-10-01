Adelante cree que la posible candidatura de La Línea 100x100 en las andaluzas afectaría "sobre todo" a PP y Vox

El portavoz del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, José Ignacio García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 1 de octubre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha augurado este miércoles que una posible candidatura en las próximas elecciones autonómicas del partido del alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco --La Línea 100x100--, donde "más" podría "rascar" de votos en la provincia gaditana sería entre el electorado de PP y Vox.

Así lo ha apuntado el también parlamentario andaluz por Cádiz en una rueda de prensa en la Cámara autonómica, y a preguntas de los periodistas tras trascender que la marca política que se creara en el año 2015 en La Línea de la Concepción, bajo el nombre de 100x100, con el alcalde, Juan Franco, a la cabeza y dos mayorías absolutas consecutivas, sopesa la intención de dar el salto a nivel regional en las próximas elecciones autonómicas de 2026, aunque de momento solo en la provincia de Cádiz.

"Estamos convencidos de que Cádiz merece una voz propia en la Junta", apuntan desde La Línea 100x100 en las redes oficiales del partido, desde donde señalan como marca 'Cádiz 100x100 Unidos' y el próximo 8 de octubre como fecha posible para la presentación del proyecto.

José Ignacio García ha apuntado que "desde fuera de Cádiz no se evalúa bien" la cuestión de la posible candidatura de dicho partido, que "donde más va a rascar" si se materializa "es justamente en el Partido Popular y Vox", según ha augurado.

En esa línea, el portavoz de Adelante ha sostenido que dicha hipotética candidatura "no tiene nada que ver" con su formación, y "habría que preguntarle al PP y a Vox, sobre todo, sobre esta cuestión" por el posible impacto que tuviera en esos partidos, según ha concluido.