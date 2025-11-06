Adelante exige "quitar privatizaciones" para hablar de "cambios reales" en Sanidad y plantea ceses de Aguirre y García

CÁDIZ 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha sostenido este jueves sobre los relevos de altos cargos en la Consejería de Sanidad, con un nuevo delegado provincial en Sevilla y de responsables de una Secretaría General y una Dirección General de este departamento, que "los cambios reales" exigirían "quitar las privatizaciones", por cuanto le ha recriminado en este ámbito al Gobierno andaluz un gasto que le ha imputado de 4.500 millones en conciertos sanitarios de medios privados.

En declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz, donde ha tenido una reunión con trabajadoras de ayuda a domicilio, García ha querido ahondar en la profundidad de los relevos de altos cargos sanitarios de la Junta de Andalucía para recordar entonces que "el consejero responsable de los fallos con los cribados en el cáncer de mama a partir del año 2021 se llama Jesús Aguirre y es el actual presidente del Parlamento. ¿A ese lo van a cesar?".

De igual forma se ha detenido en la figura de su sucesora para aplicarle el mismo razonamiento y plantear que "la segunda consejera que le siguió se llama Catalina García y es la actual consejera de Medio Ambiente, ¿la van a cesar?".

Ha ironizado sobre "las dos grandes medidas del nuevo no, flamente sí, consejero de Salud", para apuntar que los cambios que este miércoles abordó el Consejo de Gobierno se limitan a "meter la palabra en el título del cargo" dentro de una redenominación de centros directivos y preguntarse si "estos señores se creen que somos tontos".

"Lo otro es postureo", ha sostenido García sobre esos relevos, para concluir con un sarcasmo que "esos son los cambios de Antonio Sanz en la sanidad andaluza" y que "siga la fiesta".