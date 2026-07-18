Adelante Jerez pide explicaciones a Pelayo por cobrar la nueva tasa de basura "mientras el servicio aún no se presta"

El portavoz de Adelante Andalucía en Jerez, Carlos Fernández. - ADELANTE

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

Adelante Andalucía en Jerez ha exigido explicaciones al gobierno municipal de María José García-Pelayo por el cobro de la nueva tasa de basura cuando, según ha alertado la formación, el servicio no se está prestando todavía de manera efectiva en todas las zonas de la ciudad y siguen sin instalarse contenedores marrones en numerosos barrios.

Según ha señalado la formación en una nota de prensa, el gobierno local del Partido Popular "vuelve a demostrar una pésima gestión de los recursos públicos, con García-Pelayo y Jaime Espinar a la cabeza, al aplicar una tasa que ya se está cobrando a la ciudadanía sin que el Ayuntamiento haya garantizado previamente todos los medios necesarios para que el servicio funcione correctamente en el conjunto de Jerez".

Tras las declaraciones del Partido Popular de Jerez, que sostiene que el Gobierno de España obliga a los ayuntamientos a aplicar una nueva tasa de basura en cumplimiento de la normativa estatal sobre residuos, el portavoz de Adelante Andalucía en Jerez, Carlos Fernández, ha reclamado al gobierno municipal que "reconozca la realidad y deje de enfangar el debate".

Fernández ha enmarcado que la obligatoriedad deriva de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que traspone la normativa europea y exige que la gestión de residuos deje de financiarse mediante presupuestos generales o impuestos como el IBI.

Del mismo modo, Fernández ha subrayado que "la inclusión del concepto de economía circular en el propio título de la ley fue una enmienda del Grupo Parlamentario Popular aprobada en el Congreso. En esa enmienda se reconocía que la economía circular debía ser un principio rector del texto normativo, especialmente en lo relacionado con los residuos".

El portavoz andalucista ha señalado además a Pelayo que cada municipio puede implementar este tributo según sus propios criterios, por lo que son los ayuntamientos quienes determinan cómo calcular la cuantía de la tasa.

"Lo que ha hecho Pelayo es subirnos los impuestos al pueblo de Jerez para pagar parte de la deuda que dejó su gestión anterior", ha señalado Fernández, quien denuncia que el gobierno local "no está ejecutando correctamente los recursos porque los destina a cuestiones superfluas y publirreportajes", ha aseverado.

Carlos Fernández ha criticado que Pelayo "se obceque en no mirar por las vecinas y vecinos de Jerez" y haga "oídos sordos" a propuestas como la aplicación de una tasa turística.

Desde Adelante Andalucía han aseverado que esta medida se ha planteado en varias ocasiones en el ámbito municipal y también se ha llevado al Parlamento andaluz a través de su portavoz, José Ignacio García.

"No tiene coste adicional y solo requiere ponerse del lado de las clases populares en lugar de seguir protegiendo los intereses de la patronal turística", ha defendido Fernández, quien considera que esta herramienta podría contribuir a paliar el impacto de la nueva tasa de basura.

Asimismo, el portavoz ha invitado a Jaime Espinar a "leer los informes de las asociaciones ecologistas, que avalan la aplicación de la Ley 7/2022 y plantean una reducción del 40% en los impuestos que anteriormente cubrían los costes no financiados del servicio, como por ejemplo el IBI".

Según Adelante, algunos ayuntamientos ya están aplicando o estudiando este tipo de medidas, aunque Fernández reconoce que "en Jerez resulta más complicado por la pésima gestión de los gobiernos del PSOE y del Partido Popular, que han dejado la ciudad con una deuda impagable".

Desde Adelante Andalucía reclaman al gobierno municipal que deje de lanzar "declaraciones maliciosas, mentiras y bulos sobre la presión fiscal" mientras, según la formación, "sube los impuestos a las jerezanas y jerezanos y malgasta recursos públicos en eventos promocionales".

"La ciudadanía de Jerez merece transparencia, una gestión eficaz y una tasa justa. No se puede cobrar por un servicio que aún no se presta de forma efectiva en todos los barrios, ni utilizar la ley como excusa para tapar la falta de planificación del gobierno de Pelayo", ha concluido Carlos Fernández.