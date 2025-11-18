Adelante llevará al Parlamento el arreglo de la A-2004 de entrada a Jerez como demandan los vecinos "hace años"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, ha anunciado que llevarán a la Cámara andaluza el estado de la carretera A-2004 (acceso a Jerez desde la A-381) que los vecinos "demandan desde hace años", que "es algo de sentido común, como que se ensanche la calzada, que se ponga una acera, un carril bici, iluminación y que sea una carretera segura para los vecinos".

"Esta es una de las entradas principales a Jerez y es un auténtico peligro porque es una carretera que no está en condiciones para que pasen más de 12.000 vehículos diarios, como pasan actualmente", ha manifestado en declaraciones a los periodistas García.

Asimismo, ha afirmado que "los vecinos lo que están poniendo encima de la mesa es que hay un maltrato institucional por parte de la Junta de Andalucía desde hace años, independientemente de quién gobierne, porque esto no es una cuestión de quién gobierne, ha sido uno y otro".

Según el portavoz de Adelante, "los planes que tiene la Consejería, suponiendo que ejecutaran lo que dicen que ejecutan que van a meter en este presupuesto, se tendrías un trozo de esta carretera hecho en 2028". "¿El resto de la carretera qué, para 2034?", ha preguntado.

"Vamos a llevar este tema al Parlamento de Andalucía para meter una enmienda concreta en el presupuesto de la Junta de Andalucía para acelerar todos los planes, porque creemos que hay dinero para hacerlo y es una cuestión de voluntad política", ha manifestado García, que ha añadido que "si se quiere se puede hacer esta carretera en el año 2026".

"Vamos a presentarlo en el Parlamento y ahí van a tener que votar y retratarse todos los partidos, y vamos a empezar una presión de aquí hasta que se voten los presupuestos para que el PP al menos se siente a aceptar esta enmienda que será de los vecinos y que, por sentido común, lo que están pidiendo es una carretera en condiciones para poder ir a Jerez andando, en bici o en coche de manera segura", ha concluido.