Adelante organiza un taller sobre vivienda para preparar la manifestación del 27 de junio en Cádiz

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CÁDIZ 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía Cádiz celebrará el próximo viernes 26 de junio una jornada abierta de formación sobre la problemática de la vivienda y un taller de cartelería creativa en su local de la calle Sagasta 18, con el objetivo de contribuir a la preparación de la manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz para el día siguiente, bajo el lema "La vivienda nos cuesta la vida".

Según un comunicado, Adelante anima a toda la ciudadanía gaditana, especialmente a jóvenes, familias trabajadoras, inquilinos e inquilinas afectados por la subida de los alquileres y personas preocupadas por el futuro de la ciudad, a participar en una actividad que combinará el análisis de la crisis de vivienda con un espacio colectivo de elaboración de materiales para la movilización.

Adelante Andalucía ha expresado su implicación "en promover iniciativas para combatir la emergencia habitacional sin precedentes que está viviendo la ciudad", porque la "proliferación de viviendas turísticas, la especulación inmobiliaria y la falta de una respuesta contundente por parte de las administraciones están expulsando a miles de gaditanos de nuestros barrios y de nuestra propia ciudad y estamos empeñadas en impulsar propuestas alternativas que vayan de la mano de la ciudadanía, que es quien sufre este problema de primera mano".

La actividad del día 26, que será a partir de las 19,00 horas, incluirá una formación para conocer mejor las causas y consecuencias de la crisis habitacional que atraviesa Cádiz y el conjunto de Andalucía.

Por su parte, Adelante Andalucía plantea un conjunto de medidas orientadas a garantizar el derecho a una vivienda digna y frenar la especulación inmobiliaria, como el aumento del parque público de vivienda en alquiler accesible, la movilización de las viviendas vacías -especialmente aquellas en manos de bancos, fondos de inversión y grandes propietarios- para destinarlas al alquiler asequible y cumplir así una función social, así como una reforma de la fiscalidad de la vivienda que incremente la carga impositiva sobre los grandes rentistas y sobre las viviendas desocupadas de forma permanente, incentivando su puesta en uso y contribuyendo a ampliar la oferta de vivienda disponible para la mayoría social.

"Queremos que esta sea una jornada útil para comprender qué está ocurriendo con la vivienda, pero también para encontrarnos, organizarnos y preparar una movilización que debe ser masiva. Sobran motivos para salir a la calle porque la vivienda se ha convertido en el principal problema de miles de familias trabajadoras", según Adelante.