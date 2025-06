Adelante pide la dimisión de subdelegada del Gobierno por las detenciones durante la huelga del metal en Cádiz

CÁDIZ 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, ha pedido la dimisión de la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, a quien ha considerado "la máxima responsable" de las detenciones de manifestantes en las dos jornadas de paro previas a la huelga indefinida del metal en la provincia gaditana.

En declaraciones a los medios antes de participar en la manifestación convocada por CGT y CTM en Cádiz, José Ignacio García ha recordado que los trabajadores "no son delincuentes" y que "el pueblo de Cádiz no quiere más tanquetas, no quiere más detenciones, lo que quiere son derechos para los trabajadores y trabajadoras".

"Lo que quieren es que no haya más accidentes laborales, que puedan vivir bien, porque tienen que vivir del fruto de su trabajo", ha añadido, señalando que "los beneficios de esas empresas los han generado los trabajadores y trabajadoras" y exigiendo de nuevo la dimisión "automática" de la subdelegada.

Pero sus aspiraciones han ido más allá y ha cargado contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien ha acusado también de ser "la máxima responsable de esta situación" al ser "la máxima responsable de Navantia", una empresa pública que según ha argumentado, "es la que genera la precariedad y la explotación de los trabajadores".

"Ese gobierno que dice ser progresista tiene que colocarse con los trabajadores o irse. O se coloca con los trabajadores, o se está colocado con los corruptos y con la patronal. No tiene más vuelta de hoja", ha aseverado.

Siguiendo en esa línea ha anunciado que llevarán al Parlamento una moción para que el Gobierno andaluz se posicione en este conflicto, avanzando que Juanma Moreno "va a estar con la patronal, con las grandes empresas y con la gente que les paga las campañas electorales".

Sobre la reunión en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), el representante de Adelante ha considerado que con ello "la Junta de Andalucía lo que está haciendo es colocarse, como siempre, del lado de la patronal" y que "sus llamadas a la negociación no son llamadas a la negociación" sino "a que nos quedemos en casa, a que los trabajadores no salgan a pelear sus derechos", a un "vamos a quedarnos tranquilitos", recordando que "ningún derecho se ha conseguido nunca quedándonos tranquilos en casa".

José Ignacio García ha trasladado el apoyo de su formación a los trabajadores del metal en huelga, asegurando que "están dando un ejemplo" de que las decisiones "se toman en asamblea" y que "la única garantía de tener convenios dignos y que acaben con la precariedad en el metal es que las decisiones las tomen los trabajadores y trabajadoras".

"El pueblo de Cádiz tiene que estar, como está demostrando ahora, con sus trabajadores, con su clase trabajadora del metal, porque hoy, en estos días, no solo nos estamos juzgando un convenio, nos estamos juzgando el futuro de la Bahía de Cádiz", ha advertido.