Adelante saluda la obligatoriedad de fichar pero pide acompañarlo de una jornada de 34 horas y adelantar la jubilación

Publicado 13/05/2019 14:26:35 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 May. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha saludado este lunes que entre en vigor el decreto que obliga a fichar en el trabajo, si bien ha reclamado que esta medida vaya unida a otras como reducir la jornada laboral a 34 horas y adelantar la edad de jubilación, "o no tendrá un buen resultado".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas en Jerez de la Frontera la presidenta del grupo parlamentario de la confluencia, Ángela Aguilera, que junto al portavoz adjunto y también diputado por Cádiz, José Ignacio García, se ha desplazado hasta la localidad gaditana para respaldar al candidato a la Alcaldía de Jerez por Adelante, Raúl Ruiz.

En este marco, Aguilera ha señalado que el decreto que obliga a fichar en el trabajo "es bueno" siempre y cuando "sirva para controlar el abuso y la explotación respecto a las horas extraordinarias", toda vez que ha concretado que "376.000 empleados han echado tres millones de horas extras no pagadas".

"Esta medida tiene que ser para prevenir e impedir la explotación de los trabajadores también en Andalucía, una de las comunidades donde los empleados echan más horas sin control y sin abonar, sobre todo en el turismo", ha sostenido.

No obstante, ha defendido que una política de empleo efectiva no puede quedar ahí, por eso cree que esta medida "debe ir acompañada de una jornada de 34 horas semanales y adelantar la jubilación". "No sirve una política que nos tenga más tiempo trabajando porque no será posible hacer contratos de relevo ni incorporar a la juventud al mercado laboral", ha avisado.

INMIGRACIÓN

De otro lado, preguntada por una encuesta que situaba a la inmigración como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, Aguilera ha responsabilizado de esto a que "determinados responsables de derechas han reiterado el mensaje del miedo y del odio contra el diferente generando desazón en la opinión pública".

Ha criticado "la irresponsabilidad de quienes generan alerta con un discurso xenófobos", lo que provoca, a su juicio, "que la población esté asustada". Frente a eso, ha abogado por dar más información y apelar a la responsabilidad de determinados candidatos que "flaco favor hacen a la solidaridad y a los derechos humanos".

Y es que, para Aguilera, algunos dirigentes usan la inmigración como "cortina de humo" para no abordar otros asuntos como el empleo, los desahucios o la precariedad laboral". "Tenemos que contrarrestarlo con la política de la verdad frente a la mentira que recibe la ciudadanía, con información sesgada de personas que no ejercen la política con responsabilidad", ha concluido la portavoz de Adelante Andalucía.