Adifi valora en Jerez (Cádiz) positivamente el sistema de doble rampa de los nuevos autobuses para su accesibilidad

Sistema de doble rampa de los nuevos autobuses en Jerez (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LOS CABALLEROS (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha presentado a miembros de la Asociación de Personas con Diversidad Funcional (Adifi), presidida por Carmen Menacho, el funcionamiento del sistema de doble rampa de acceso, eléctrica y manual, con el que están equipados los nuevos autobuses adquiridos por el Ayuntamiento para renovar la flota de transporte urbano.

Según ha informado el Consistorio en una nota, Espinar ha informado que ya se encuentran en Jerez 23 de los 25 nuevos vehículos, todos con este sistema de doble rampa, que constituye "una reivindicación histórica de Adifi". Ha añadido que "la rampa manual garantiza que, incluso si la eléctrica falla, el autobús siga siendo accesible, ya que el transporte público está destinado a todas las personas, especialmente a quienes tienen movilidad reducida". También ha señalado que en futuras licitaciones de autobuses se mantendrá este requisito.

El teniente de alcaldesa ha subrayado la importancia de conocer la opinión de las personas con movilidad reducida sobre el sistema de acceso, en el marco del objetivo de "mejora continua", y ha reconocido que "hay aspectos de señalización que se pueden mejorar". Asimismo, ha agradecido a Adifi "la paciencia mostrada durante años para lograr esta reivindicación histórica", recordando que durante mucho tiempo los autobuses disponibles no cumplían con los estándares de accesibilidad.

Por su parte, la presidenta de Adifi, Carmen Menacho, ha expresado su satisfacción por la incorporación de los nuevos autobuses, señalando que "por fin se cumplen las promesas realizadas y podremos desplazarnos como cualquier otra persona". Menacho ha señalado que antes las personas con movilidad reducida debían adaptarse a los pocos autobuses con rampas manuales, lo que dificultaba y alargaba sus desplazamientos. Además, ha recordado que el Reglamento de Uso del Servicio Público de Transporte Urbano permite a estas personas viajar acompañadas de mascotas pequeñas (hasta 8 kilogramos) en el regazo, siempre que estén sujetas con correa y bozal.