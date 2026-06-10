Advierten que las obras en las bajadas a la playa de Los Caños (Cádiz), dañadas por borrascas, no acabarán este verano

Archivo - Playa de Los Caños de Meca en Barbate en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE BARBATE - Archivo

BARBATE (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La playa de Los Caños, en el término municipal de Barbate (Cádiz), sufrió en los pasados temporales de invierno numerosos daños en escaleras de acceso al arenal y en el propio litoral, con pérdida de arena. A pocas semanas de iniciarse la temporada alta de verano, la situación se complica ante el riesgo de que las obras que está ejecutando la Demarcación de Costas en las bajadas no estén finalizadas en su totalidad para esta temporada.

El delegado de Playas del Ayuntamiento de Barbate, Juan Miguel Muñoz, ha explicado a Europa Press sobre la reposición de arena, que "sabemos que se ha solicitado un nuevo informe", pero "la realidad es que la playa necesita una aportación de arena urgente", algo que como ha sostenido es "algo evidente para cualquier persona que conozca su estado actual".

Cabe recordar que la playa de Los Caños lleva varios años sufriendo pérdidas de arena importante, dejando a la vista las rocas y prácticamente sin playa en las horas de pleamar, con la consecuente incomodidad que supone para los veraneantes y para los propios vecinos de esta pedanía barbateña.

Juan Miguel Muñoz ha señalado que las actuaciones en las bajadas a la playa "se están ejecutando" pero lamentando que hayan tenido conocimiento de ellas "porque nos hemos desplazado hasta la zona para comprobar sobre el terreno qué trabajos se estaban realizando", afeando que desde Costas no se les haya informado de forma oficial de estos trabajos.

"Según la información trasladada, las obras previstas en las bajadas no estarán finalizadas en su totalidad para esta temporada", ha advertido, ya que los trabajos "han comenzado con mucho retraso".

Así, con todo, ha aclarado que la situación en esta parte del litoral barbateño "mejorará respecto a la actual", aunque criticando que las actuaciones ejecutadas por el Gobierno de España "son insuficientes y están lejos de dar una respuesta adecuada a las necesidades de nuestra costa".

Ya en febrero, el Ayuntamiento urgía a Costas que acometiera las obras necesarias en esta playa para tenerla "en plenas condiciones y plena garantía para todos los que nos visitan". Tras las fuertes borrascas de principios de año, las bajadas al arenal quedaron "totalmente destrozadas" e incluso precintadas al público porque "la parte de abajo es bastante peligrosa" al existir una "importante pérdida de arena". Esto hacía que hubiera "muchísima más altura" para llegar desde estas bajadas hasta la lámina de arena.

El responsable de Playas en Barbate ha asegurado que no están "satisfechos" con la gestión realizada por Costas, ya que su localidad "merece una actuación más ágil, completa y acorde a la importancia de sus playas", que cada año recibe a miles de veraneantes.