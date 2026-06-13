Aguas de Cádiz comienza rehabilitación de 1,5 kilómetros de colectores con tecnología sin zanja de última generación

Archivo - Vehículos de Aguas de Cádiz en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aguas de Cádiz comienza el próximo lunes una actuación para la modernización de la red de saneamiento de la ciudad mediante la rehabilitación de 1,5 kilómetros de colectores, en 12 calles, utilizando tecnología sin zanja de última generación.

La intervención forma parte del contrato de rehabilitación mediante manga continua de colectores de la red de saneamiento, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado. El proyecto responde a la necesidad de renovar diversos tramos de colectores de hormigón que presentan un avanzado estado de envejecimiento y que, en los últimos años, han requerido numerosas actuaciones de mantenimiento.

Así, con esta actuación se pretende mejorar la fiabilidad de la red, aumentar su capacidad operativa y prolongar significativamente su vida útil. Las obras cuentan con un presupuesto de licitación de 363.000 IVA incluido, y un plazo de ejecución estimado de tres meses, salvo incidencias.

La actuación será ejecutada por Aquatec Soluciones Medioambientales S.A.U., empresa especializada en soluciones tecnológicas para el ciclo integral del agua y perteneciente al grupo Veolia.

ACTUACIONES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

Los trabajos se desarrollarán tanto en intramuros como en extramuros, actuando sobre colectores ubicados en la plaza Viudas, calle Vidal, calle República Dominicana, calle Paco Alba, avenida Campo del Sur, calle Lázaro Dou, calle Mirador, calle Alcalde Blázquez, calles Manuela Molina y Guadalete, calle Barbate, calle Alejandrina Gessler Shaw (calle Girasol).

La ejecución de las obras se realizará de forma progresiva para optimizar los trabajos y minimizar las afecciones al entorno urbano comenzando por la calle Mirador y calle Vidal.

Por otro lado, han explicado que durante el desarrollo de los trabajos podrán producirse afecciones puntuales y temporales tanto al tráfico rodado como a la circulación peatonal en las zonas de actuación, circunstancias que serán debidamente señalizadas y coordinadas con Policía Local para reducir al máximo las molestias a vecinos y comerciantes.

Por otro lado, han detallado que la rehabilitación se realizará mediante tecnología de manga continua curada con luz ultravioleta (UVA/LED), un sistema de última generación que permite crear una nueva conducción estructural en el interior de la tubería existente sin necesidad de abrir zanjas ni realizar obra civil convencional.

La técnica consiste en introducir una manga flexible reforzada con fibra de vidrio e impregnada con resinas especiales a través de los pozos de registro ya existentes.

Una vez colocada, la manga se endurece mediante radiación ultravioleta, conformando un nuevo colector completamente estructural y estanco dentro de la conducción original.

Este procedimiento permite rehabilitar las infraestructuras de saneamiento de manera mucho más rápida, eficiente y sostenible que los métodos tradicionales de sustitución mediante excavación y mejora la capacidad hidráulica gracias a una superficie interior más lisa. Un proceso altamente especializado La metodología de trabajo contempla varias fases sucesivas.

En primer lugar, se realiza una inspección detallada mediante cámaras de televisión robotizadas para analizar el estado de las conducciones y planificar la intervención. Posteriormente se procede a la limpieza exhaustiva de los colectores y a la instalación de la manga continua. Una vez posicionada, la manga es sometida a un proceso de curado mediante radiación ultravioleta que garantiza la formación de una nueva tubería resistente y duradera.

Por último, han señalado que, con esta actuación, Aguas de Cádiz "reafirma su compromiso con la mejora continua de las infraestructuras hidráulicas de la ciudad, apostando por soluciones innovadoras que permiten ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, aumentar la sostenibilidad de las redes urbanas y avanzar en los objetivos de transformación ecológica y resiliencia frente a los desafíos futuros".