Aguas de Cádiz da por finalizado el episodio de turbidez tras recibir nueve avisos entre más de 45.000 abonados

Archivo - Detalle de una fuente de agua en Cádiz capital - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Aguas de Cádiz ha dado por cerrado el episodio puntual y transitorio de turbidez del agua ocurrido este jueves, que recibió un total de nueve avisos de los 45.674 abonados de la empresa, es decir, un 0,019%.

En un comunicado, Aguas de Cádiz ha asegurado que este pasado 13 de agosto se realizaron unas maniobras necesarias para devolver la red de abastecimiento del casco histórico de la ciudad a su configuración habitual, después de las actuaciones que se habían mantenido desde la incidencia de finales de julio.

Este tipo de maniobras forman parte de la explotación ordinaria de una red de abastecimiento y se realizan de manera habitual. En esta ocasión, y precisamente por el episodio que se vivió en la ciudad el pasado 31 de julio, se planificaron a primera hora de la mañana y se mantuvo una vigilancia especial de la respuesta de la red.

Tras las maniobras se produjo un episodio puntual y transitorio de turbidez en algunas zonas del casco histórico. Aguas de Cádiz lo detectó, realizó controles y purgas y, "por transparencia", informó de la situación tanto a la autoridad sanitaria competente como a la ciudadanía.

La empresa municipal ha defendido su actuación, que ha sido "conforme a la legislación aplicable en concepto de criterios técnicos sanitarios de calidad del agua", la cual indica que al detectarse una incidencia en la calidad del agua de consumo suministrada, se deberá investigar, comunicar a la autoridad sanitaria, tomar medidas correctoras oportunas, confirmar si persiste la incidencia en un plazo de 24 horas e informar a los usuarios.

Así, ha apuntado que se procedió a informar a la ciudadanía a las tres horas desde la recepción del primer aviso de incidencia y la situación quedó normalizada la misma tarde, estando los sistemas de control en continuo registrando valores estables.

El agua estuvo en todo momento con los niveles de cloro libre residual garantizando y manteniendo su poder desinfectante.