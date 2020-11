Aguilera (Adelante) acusa a Nieto (IU) de "traición mezquina" y tacha de "tropelía" anunciar la enmienda a presupuestos

CADIZ, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, se ha mostrado "sorprendida" porque la Mesa del Parlamento no decidiera este miércoles sobre la expulsión o no de los diputados de su grupo. Además, ha anunciado que habrá cambios en la portavocía, ya que no mantendrían "a alguien que ha traicionado a su grupo parlamentario de manera mezquina", en referencia a Inmaculada Nieto (IU), a la que ha criticado, por ser "una tropelía", que haya anunciado una enmienda a la totalidad de los presupuestos.

En una entrevista concedida a Canal Sur Radio y recogida por Europa Press, Aguilera ha manifestado que están "plenamente satisfechos" con los informes de los letrados de la Mesa del Parlamento porque "claramente" les "dan la razón y dicen a las claras que la portavoz del grupo parlamentario es una mera representación del propio grupo y que en modo alguno la baja del partido político puede conculcar la baja del grupo parlamentario, que solo el grupo parlamentario puede expulsar".

En este sentido, ha aseverado que "esa situación no se ha producido, por tanto ni IU ni Podemos han podido demostrar que eso es así". No obstante, ha lamentado que la Mesa no haya resuelto esta situación este miércoles. "Queremos creer que lo hacen porque quieren ser lo más ecuánime posible, aunque la estamos sorprendidos porque tuvieron tiempo más de que sobra para haber debatido este informe", ha añadido.

Aguilera ha manifestado que los diputados supuestamente expulsados están "plenamente esperanzados en que el Estado de Derecho debe imponerse". "No se trata de que hayamos sido despojados de nuestros derechos constitucionales, sino que también se preserva el prestigio de las instituciones, y estamos convencidos que la Mesa no tiene otra opción que no aceptar la expulsión de los diputados", ha explicado.

Sobre la posibilidad de una demora en la decisión tras haberse reunido en Madrid varios grupos políticos con motivo del pacto antitransfuguismo, Aguilera ha afirmado que "sería sospechoso que in extremis se postergue la decisión. Además es un pacto que no es ejecutivo, lo han suscrito 11 de 21 fuerzas política del arco parlamentario y hasta dentro de diez días no será ejecutivo".

En este sentido, ha afirmado que esa reunión y posibles acuerdos del pacto antitransfuguismo "no debe ser obstáculo porque tampoco debe tener carácter retroactivo". "Entendemos que no puede obedecer nada a una maniobra política porque sería algo muy grave y una tropelía democrática".

TRAICIÓN DOLOROSA Y MEZQUINA

Sobre la posibilidad de cambios en el propio Grupo de Adelante Andalucía si la Mesa decide que no pueden ser expulsados, Aguilera ha asegurado que son "respetuosos con los acuerdos que se han tenido". "Vamos a seguir manteniendo a los compañeros en las mismas condiciones", la manifestado la portavoz adjunta, aunque en cuanto a la portavocía, ostentada ahora por Inmaculada Nieto, ha señalado que "no se mantendría a alguien que ha traicionado a su grupo parlamentario".

Como ejemplo ha puesto el anuncio de la presentación de una enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Junta. "Hoy íbamos a tener una reunión del grupo parlamentario para debatir la cuestión de las enmiendas y ya nos hemos enterado por IU de que vamos a presentar una enmienda a la totalidad, como también supimos que estábamos negociando con el PP unos presupuestos sin que el grupo parlamentario lo supiera", ha explicado.

Para Aguilera, "eso es una tropelía y un atropello democrático", por lo que ha incidido en que no confían en "una persona que ha traicionado de esta forma tan dolorosa y tan mezquina a un grupo que creyó que iba a representarnos". "Seríamos unos locos si mantuviéramos esa portavocía", ha añadido.

No obstante, ha afirmado que presentarán una enmienda a la totalidad porque los presupuestos no inciden en un cambio de modelo productivo ni protege a la gente en sanidad y educación, aunque ha insistido en criticar el anuncio de Nieto "sin haber dado capacidad a un grupo parlamentario" donde hay 17 parlamentarios, de los que once son del grupo de Aguilera y Teresa Rodríguez.