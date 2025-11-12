Aipro dice que la marcha de sus dos concejales es "una mala noticia" para la gobernabilidad en Arcos (Cádiz) con el PP

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

Alternativa Independiente Progresistas de Arcos de la Frontera (Aipro) ha lamentado este miércoles por la tarde en una rueda de prensa la marcha de dos de los tres concejales que la formación tiene en el Ayuntamiento de Arcos (Cádiz), y que supone "una mala noticia" para la "estabilidad" y la gobernabilidad de esta localidad, donde Aipro gobierna en coalición con el PP.

Manuel Erdozain, secretario general de Aipro, ha afirmado que "no ha habido motivos políticos reales" para la salida de Fran Pérez y Manoli Soto, que esta mañana anunciaban que pasaban a ser concejales adscritos y dejaban el grupo municipal de este partido por "discrepancias internas" con la dirección del mismo.

"Ningún motivo político puede, en este caso, llevar a abandonar un grupo municipal, unas siglas políticas", ha comentado, indicado que "discrepancias políticas la hay en todos los partidos políticos", animando a "echar un vistazo a derecha o izquierda" pero que esos "diferentes puntos de vista, no pueden llevar a la ruptura unilateral por parte de estos dos concejales".

A este respecto, ha hecho hincapié en que en el pleno celebrado ayer martes, uno de los ediles salientes, Fran Pérez, defendió uno de los puntos para su votación por la corporación municipal. "La verdad es que es para preguntarse cómo debe pasar uno de defender un punto tan importante para la trascendencia de nuestro pueblo y en 24 horas aproximadamente abandonar las siglas por las cuales estaba defendiendo dicho punto", ha comentado.

Además, ha aseverado que los dos concejales tenían "toda la independencia política" para gestionar sus delegaciones municipales. "Estos concejales han tenido plena libertad política", ha apuntillado.

El responsable de Aipro ha informado que "ha habido varias reuniones en estos últimos días con respecto a un tema puntual" en el que se ha intentado buscar una "solución política", sin especificar el asunto en cuestión, y añadiendo que el pasado lunes hubo una reunión de la que se salió "con la idea firme" y "la convicción" de que "este día de hoy no iba a llegar".

"No han tenido en cuenta a sus militantes --de Aipro--, no han tenido en cuenta a sus votantes y a la situación que dejan ahora mismo al equipo de gobierno actual, del cual seguimos formando parte y queremos seguir formando parte".

A este respecto, cabe recordar que en las pasadas elecciones de mayo de 2023 el PP obtuvo nueve de los 21 concejales del Ayuntamiento de Arcos, por lo que llegó a un pacto de gobierno con Aipro, con tres representantes, para alcanzar la mayoría necesaria. El resto de la corporación se completa con ocho ediles del PSOE y uno de IU.

Tras parar estos dos concejales de Aipro a ser concejales no adscritos del Ayuntamiento, la formación se queda con un único representante en la corporación y en el gobierno local.

Fran Pérez y Manoli Soto, con responsabilidades en el gobierno de Arcos al llevar varias delegaciones municipales, se mostraban en su comparecencia de esta mañana abiertos a seguir formando parte del gobierno local a pesar de abandonar el partido de la coalición, lanzándole un órdago al alcalde del PP, Miguel Rodríguez, para que siguiera contando con ellos.

"Nuestra intención es seguir trabajando por Arcos de la Frontera como hasta ahora hemos estado haciendo", manifestaba Fran Pérez, quien señalaba que la decisión tomada había sido "muy dolorosa" y "muy meditada" y que "en esta vida hay que tomar ciertas decisiones para en este caso encontrar el camino correcto".