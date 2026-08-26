Airbus asegura que la planta de Cádiz está "totalmente operativa" al no encontrarse en huelga hasta la fecha

Archivo - Foto de archivo de operarios trabajando en la nueva línea de producción del A350 de la Planta de Airbus en El Puerto de Santa María (Cádiz) . - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía Airbus ha asegurado este miércoles, durante la segunda jornada de la huelga indefinida, que la planta de Cádiz está "totalmente operativa" y que la actividad continúa "con normalidad" en la empresa aeronáutica al no encontrarse en huelga hasta la fecha.

En declaraciones concedidas a Europa Press, la entidad ha explicado que la actividad en la capital gaditana no ha "sufrido paralizaciones" y que la plantilla se encuentra "plenamente activa".

Por tanto, la entidad aeronáutica ha afirmado que los trabajadores de la planta de Airbus en Cádiz mantienen sus labores, puesto que no han recurrido a los paros indefinidos actualmente.