Albares garantiza el compromiso con el "empleo estable" en la Base de Rota y llama a "apostar por lo público" el 29N

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, junto al alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, y el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix. - PSOE CÁDIZ

ROTA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que en estos comicios "no está en juego simplemente una alternativa, es un modelo frente a otro: apostar por lo público, la sanidad, la educación y la subida histórica de las pensiones, frente a aquellos que prefieren la confrontación".

Antes de participar en un acto público en Rota (Cádiz), Albares ha mantenido un encuentro de trabajo, junto al alcalde de la localidad, Javier Ruiz Arana, y el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, con representantes del comité de empresa de la concesionaria de los servicios aeroportuarios en la Base Naval de Rota, la mercantil Versar Global Solutions Aircraft Services Inc. (antes Louis Berger Aircraft Services Inc.).

"El compromiso de este Gobierno es que el empleo español en la Base sea siempre un empleo estable y con sueldos acordes", ha sentenciado el ministro, recordando que la interlocución fluida con Estados Unidos debe servir para proteger a los trabajadores y la soberanía española frente a quienes "utilizan el patriotismo de boquilla pero dan la espalda a los derechos sociolaborales".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Cádiz y candidato al Senado ha defendido los datos económicos y laborales del Ejecutivo central poniendo el foco en la reducción del desempleo femenino y juvenil. Ruiz Boix ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez recibió en 2018 "una tasa de desempleo inasumible" en la que más del 50 por ciento del empleo juvenil era temporal. "Gracias a la reforma laboral, hoy hemos reducido esa temporalidad a la mitad; ahora tres cuartas partes del empleo es fijo y digno frente a la precariedad que nos dejaron", ha enfatizado. Asimismo, ha celebrado que la provincia de Cádiz haya bajado de los 96.000 desempleados y ha puesto en valor la cifra récord de más de 10,6 millones de mujeres cotizando a la Seguridad Social en el conjunto del país.

El alcalde de Rota ha criticado la estrategia de "ruido" de la oposición frente a la gestión del Gobierno central, agradeciendo la implicación de Albares para "atender directamente las reclamaciones de la plantilla de la Base Naval". Fruto de esa capacidad de negociación, ha recordado el regidor, es la ampliación de la presencia estadounidense con dos nuevos buques, lo que "consolida el papel estratégico de Rota y refuerza la actividad económica en el municipio".

Durante el acto, los dirigentes socialistas han hecho un llamamiento a la participación en las urnas el próximo 29 de noviembre, subrayando que la proyección internacional de España que abandera Pedro Sánchez --con la defensa de la paz en Ucrania o el reconocimiento del Estado de Palestina-- respalda también la llegada de carga de trabajo y pedidos a sectores industriales de la provincia de Cádiz como Navantia, Airbus o Acerinox. "Somos más, muchos más, los que creemos en una política que apueste por los derechos de los trabajadores frente al retroceso", ha concluido Albares en alusión a los recientes resultados electorales en Brasil y Estados Unidos.