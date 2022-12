Albares marca el objetivo común de garantizar una migración ordenada, previsible y segura entre África y Europa

CÁDIZ, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha presidido la apertura del sexto Diálogo Euro-africano sobre Migración y Desarrollo en el Marco del Proceso de Rabat, que se celebra en Cádiz, apuntando que "el objetivo común es garantizar una migración ordenada, previsible y segura, que respete los derechos fundamentales y la dignidad tal y como se recoge en los principios que inspiraron el pacto mundial para la inmigración en 2018".

"Nos enfrentamos a retos muy complejos, además en un mundo cada vez más desafiante y en un entorno internacional cada vez más convulso y basta con observar los cambios que se han producido desde que empezamos en 2006", ha señalado en su discurso Albares, que ha recordado que ha habido "un aumento constante de los flujos migratorios" entre ambos continentes".

No obstante, ha afirmado que "una mayor complejidad implica una mayor ambición". "No es una tarea fácil, porque los retos a corto plazo en materia migratoria no son realistas, se trata de una carrera de fondo donde todos debemos remar asumiendo nuestra responsabilidades. España siempre lo hace", ha asegurado.

El ministro de Exteriores ha señalado que el proceso de Rabat necesita de una colaboración transversal, que se impliquen otras instituciones y la implicación de la sociedad civil.

"La sociedad española al igual que la de muchos países europeos necesita la aportación de los inmigrantes para cumplir su proyecto vital, y yo saludo y reconozco la aportación que tanto y tantos migrantes han hecho a este país y a toda Europa", ha manifestado.

En este sentido, ha manifestado que "Europa es hoy una realidad muy distinta a la de hace dos o tres décadas, es más diversa, más dinámica". "Estamos convencidos de que es precisamente esta diversidad la que es fuente de nuestra riqueza y para preservarla necesitamos una gestión migratoria eficaz, que aporte previsibilidad a los movimientos entre nuestros dos continentes", ha añadido.

Albares ha indicado que en estos dos días en Cádiz van a poder debatir sobre la mejor manera de poder alcanzar este objetivo compartido. Para ello se va adoptar el Plan de Acción de Cádiz como hoja de ruta para los próximos cuatro años, que propondrá acciones concretas a implementar en cinco áreas: Beneficios de la migración para el desarrollo y abordar las causas profundas de la migración irregular y el desplazamiento forzad; Migración regular y movilidad; Protección y asilo; Prevención y reducción efectiva de la migración irregular, lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos; y Retorno, readmisión y reintegración.