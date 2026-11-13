Albares reivindica en Sanlúcar (Cádiz) la cultura y el patrimonio gaditano como la mejor imagen de España al mundo

Albares en la Fundación Casa de Medina Sidonia en Sanlúcar. - PSOE

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores y candidato del PSOE al Congreso por Cádiz, José Manuel Albares, junto al secretario general y también candidato al Senado, Juan Carlos Ruiz Boix, y al portavoz municipal socialista en Sanlúcar de Barrameda, Víctor Mora, han reivindicado, en la sede de la Fundación Casa de Medina Sidonia, la cultura y el patrimonio de Sanlúcar y de la provincia de Cádiz como una de las mejores formas de proyectar España en el mundo.

Según ha indicado el PSOE en una nota, Albares ha subrayado que "desde el Gobierno central se apuesta por la cultura y por el patrimonio" y se ha comprometido a seguir apoyando que el archivo y la Fundación continúen en Sanlúcar. "Es apoyar nuestra historia, nuestra lengua y nuestra cultura, pero también proyectarnos hacia el exterior", ha afirmado.

Según el ministro, todo lo que toca al patrimonio genera actividad económica y ofrece la mejor imagen de España y de lo gaditano. Así, ha destacado el carácter europeo, iberoamericano y africano de la provincia. "Desde aquí se comprende perfectamente que somos profundamente europeos, pero también se siente América Latina y se mira hacia África", ha afirmado.

Por su parte, Víctor Mora ha pedido la movilización del electorado ante una campaña "muy importante". Ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez ha "estabilizado y hecho crecer las pensiones", y ha advertido de la "preocupación que le trasladan vecinos de Sanlúcar por los mensajes de la derecha", que, a su juicio, "ponen en peligro su mantenimiento". "No solo se trata de seguir avanzando en los derechos conseguidos, sino de no perderlos", ha señalado.

Mora ha celebrado además la llegada del 2% cultural, que se destinará a mejorar el patrimonio de la ciudad y la biblioteca del Palacio. Sin embargo, ha lamentado que el Ayuntamiento (IU) no solicitara los 15 millones de euros que el Gobierno de España puso a disposición de los municipios, de los que casi siete estaban destinados a rehabilitar el Palacio. "Hoy no se ha podido rehabilitar un palacio que es tan necesario", ha dicho.