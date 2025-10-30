El alcalde de Algeciras denuncia el "colapso" de tráfico en la A-7 tras un nuevo accidente vial

Archivo - Intervención del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, atendiendo a los medios. ARCHIVO. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce (PP), ha vuelto a denunciar este jueves que la autovía A-7, que une la comarca del Campo de Gibraltar con la Costa del Sol de Málaga, haya vuelto a amanecer "un día más colapsada" debido a un accidente entre un turismo y un camión.

El choque se ha producido en torno a las 06,30 horas de la mañana provocando "largas retenciones" de tráfico a la altura de Guadacorte que se han extendido hasta el acceso norte al puerto algecireño, tal y como ha detallado el alcalde en una nota.

Ante esta circunstancia, Landaluce ha reclamado una vez más "actuaciones urgentes" para una carretera que "no solo es la única salida de Algeciras y la comarca hacia la provincia de Málaga y la Costa del Sol, sino que lleva el triste camino de convertirse en un auténtico punto negro de la red viaria nacional".

En ese sentido, se ha preguntado "hasta cuando va a seguir el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible mirando hacia otro lado", dirigiéndose también al Gobierno de España para que "intervenga" en esta vía y los campogibraltareñso dejen de estar "atrapados en una ratonera".

Para el alcalde, "situaciones como la que ha ocurrido esta mañana ponen de manifiesto que es de vital importancia llevar a cabo la ampliación del tablero en el tramo comprendido entre Algeciras, Los Barrios y San Roque, dotando a la autovía de un tercer carril en cada sentido, así como la construcción del segundo túnel del acceso norte a la ciudad y al puerto".

"Desde el Ayuntamiento de Algeciras continuaremos reclamando y exigiendo una carretera en condiciones y no una vía de comunicación que se convierta en una trampa, con todo lo que ello conlleva de perjuicio para la sociedad", ha aseverado Landaluce.