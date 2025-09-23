El alcalde de Algeciras denuncia nueva avería del tren de Madrid con viajeros haciendo trasbordo en autobús

Archivo - El senador del PP y alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, en el Senado. - PP DE ALGECIRAS - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras y senador del PP por Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha denunciado que los viajeros del tren desde Madrid han tenido que hacer un tramo en autobús debido a nuevas incidencias en la conexión que salía este pasado lunes a mediodía desde Madrid.

Según ha explicado en un audio difundido a los medios, los viajeros de este tren tuvieron que hacer trasbordo en autobús en Antequera (Málaga) hasta Ronda, donde volvieron a tomar un tren hasta su destino final en Algeciras, llegando "de noche".

"No me digan que no es incómodo para todo el mundo, para todos los viajeros, la gente amontonada con las maletas en los autobuses, las personas mayores para subir y bajar y la dificultad que tienen en los autobuses, es todo muy aparatoso", ha lamentado el alcalde algecireño

En ese sentido ha hecho valer la "paciencia" que "hay que echar para poder utilizar el tren de Algeciras a Madrid", apuntando a "la paciencia" de los usuarios de este servicio y "de todos los que tenemos que aguantar que Madrid, que el Ministerio de Fomento, no nos haga caso".

"Seguiremos protestando, que es la única forma de que nos den un tren digno, con salidas directas, no como hasta ahora", ha señalado Landaluce, sumando a todo esto "la sorpresa" vivida este lunes entre el pasaje.

Ante esto, ha reiterado que "seguiremos exigiendo que nos traten como ciudadanos en igualdad de condiciones que otros".