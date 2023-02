El alcalde de Algeciras ve "insuficientes y mejorables" las inversiones del Gobierno en la conexión por tren con Madrid

ALGECIRAS (CÁDIZ), 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la red de ciudades del Ramal Central Ferroviario de los Corredores Atlánticos y Mediterráneos y alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha sido muy crítico con el desarrollo de los trabajos para modernizar y electrificar la vía que une el Campo de Gibraltar y Algeciras con Madrid.

"No estamos satisfechos con las inversiones del Gobierno central que tan solo representan el 30% de las necesarias lo que provoca que no avancemos y tengamos una vía antigua, deficiente y nada competitiva". El gasto en esta infraestructura "es insuficiente y muy mejorable".

Así lo ha señalado Landaluce en un comunicado cuando se cumplen dos años de la constitución de la red de ciudades del Ramal Central, que abarca 170 municipios, entidades y agentes económicos y sociales que comparten el objetivo de impulsar las infraestructuras ferroviarias, vertebrando España, que parten de los puertos de Algeciras y Huelva y pasan por Madrid, hasta llegar a la frontera con Francia, cruzando por Zaragoza a través del Corredor Mediterráneo y de Valladolid y Burgos, por el Corredor Atlántico, ha explicado.

Además, el presidente del Ramal Central ha afirmado que "no se trata solo de hacer notas de prensa, el Ministerio de Fomento debería tomarse enserio esta conexión ferroviaria con inversiones claras, directas y sin titubeos".

y es que hace unos meses que Adif comunicaba que, en el desarrollo de este proyecto, todavía quedaban pendientes actuaciones en la renovación de su vía, así como la implantación del tercer carril, su electrificación y la ampliación de apartaderos de trenes, entre otros, "por lo que nosotros nos preguntamos hasta cuándo vamos a tener que esperar para ver una línea moderna, segura, eficiente y europea", se ha preguntado.

Con respecto a las últimas incidencias ocurridas en el transporte de pasajeros, Landaluce ha explicado que "lo que estamos viviendo en los últimos tiempos con vagones que se mojan cuando llueve, retrasos injustificados, falta de maquinistas, y locomotoras que se incendian se une que la estación de Algeciras es de tercera categoría y llega a no tener ni una cafetería para los usuarios".

Tampoco se ha olvidado de que "el lunes nos enteramos de que ahora hay un fallo en el intercambiador de Madrid lo que obliga a los pasajeros a hacer una parada técnica en Antequera de forma obligada para cambiar de tren y poder llegar a destino, siempre con retraso por cierto. Todo un conjunto de despropósitos", ha lamentado.

Así, el regidor algecireño ha pedido tanto al ministerio como a Renfe y Adif "seriedad y rigor", además de avances reales en este proyecto porque "es una demanda colectiva de todos los sectores políticos, sociales y económcios del Campo de Gibraltar; no podemos esperar más y seguiremos en esta reveindicación con todos los recursos que tengamos a nuestro alcance".

De la misma forma, Landaluce ha reclamado asimismo que "si al gobierno de Pedro Sánchez le importan los campogibraltareños no debe perder ni un minuto más para aprobar un partida presupuestaria especial para renovar de forma completa esta vía o bien hacerlo a tráves de los Fondos Europeos, no importa el origen de los fondos, si no el objetivo final que es apostar por el desarrollo, el bienestar y el futuro de esta tierra", ha concluido.