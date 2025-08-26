Alcalde de Algeciras vuelve a reclamar mejoras "urgentes" en la A-7 tras accidente que ha generado "largas retenciones"

ALGECIRAS (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Algeciras y senador del PP por Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha vuelto a reclamar "mejoras urgentes" en la autovía A-7, después de que un nuevo accidente de tráfico registrado este martes a la salida de San Roque en sentido Algeciras haya provocado "largas retenciones en plena hora punta".
El siniestro, que afortunadamente no ha dejado heridos, ha obligado a la Guardia Civil de Tráfico a intervenir para regular la circulación y coordinar la retirada del vehículo implicado, lo que ha ocasionado colas que alcanzaron puntos como La Alcaidesa y El Toril, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.
Landaluce ha lamentado que "una vez más la A-7 ha colapsado, convirtiéndose en un verdadero embudo para miles de conductores", algo que como ha dicho, "no se trata sólo de un retraso incómodo para quienes viajan por ocio, sino de un perjuicio real para el día a día de la comarca", entre ellos "trabajadores que llegan tarde a sus empleos, transportistas que ven alteradas sus rutas y entregas y vecinos que pierden citas médicas o conexiones con otros medios de transporte"
"Es una situación insostenible que se repite cada semana y que demuestra la urgencia de actuar de una vez por todas", ha advertido.
El alcalde algecireño ha recordado que ya ha pasado un año desde la adjudicación de la redacción del proyecto para ampliar la autovía a tres carriles en el Campo de Gibraltar "sin que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible haya ofrecido novedad alguna".
"Cada día que pasa queda más claro que la ampliación no es una opción, sino una necesidad urgente que seguiremos exigiendo con firmeza porque la necesitamos y nos la merecemos", ha concluido José Ignacio Landaluce.