El alcalde de Barbate (Cádiz) califica de "error" que el Gobierno rechace aportes de arena o un dique en Los Caños

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BARBATE (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barbate (Cádiz), Miguel Molina, ha vuelto a lamentar que Demarcación de Costas y el Gobierno de España no pongan soluciones a la situación de la playa de los Caños de Meca, mermada de arena en los últimos años debido a los temporales, y considerando "un error" que no se actúe aportando arena ya que eso podría perjudicar aún más al litoral y a las viviendas existentes sobre el acantilado de esta playa.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde (Andalucía Por Sí) ha asegurado no entender por qué el Gobierno "no toma cartas en el asunto y le dan una solución definitiva" a la playa de los Caños, la cual "lleva toda la vida siendo una de las más turísticas" y que dada su situación actual está provocando una pérdida también económica.

Como ha explicado, el Gobierno se agarra a un informe medioambiental para rechazar actuaciones de aporte de arena o de otros medios como un dique, aunque Molina ha defendido que los "corrales de roca" a los que se hace referencia en el mismo "han estado siempre ahí, tapado de arena", y que "ahora se han descubierto" al desaparecer buena parte del arenal.

"Basándose en ese tipo de informes, al final lo que van a conseguir es que esos corrales se acaben llenando de algas asiáticas, y va a ser muchísimo peor para toda la zona", ha cuestionado el alcalde barbateño, quien ha afirmado que dicho informe es "una manera de justificar el no querer echar la arena en la playa de los Caños".

En ese sentido, ha hablado de cómo esos corrales han estado protegidos por la capa de arena que tenía por encima y que con esa negativa se "va a perjudicar mucho más a más a la zona que beneficiarla".

Además, ha señalado que no solamente se va a llenar de algas asiáticas la zona, sino que "va a producir una mayor erosión en todo el acantilado" debido al oleaje en esa parte del litoral barbateño, provocando que las viviendas construidas sobre el acantilado "puedan peligrar".

Es por eso que ha puesto ese informe "en cuarentena" y ha pedido que se realice uno nuevo en el que se justifique "la necesidad de poner arena otra vez en la playa para que proteja el litoral y vuelva otra vez a tener el turismo que siempre ha tenido, y donde los vecinos puedan otra vez disfrutar con las familias".

"Esto es un error y el día de mañana no vamos a dar cuenta", ha advertido el alcalde de Barbate sobre la nueva negativa del Gobierno a realizar aportes de arena o paliar la situación con otros elementos como un dique, después de que el Ejecutivo central haya dado respuesta así a una pregunta del PP en el Congreso.