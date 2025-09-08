Alcalde de Barbate (Cádiz) dice que las medidas preventivas han traído un descenso de mosquitos este verano

BARBATE (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barbate (Cádiz), Miguel Molina, ha asegurado que siguen "en el máximo nivel de alerta" por virus del Nilo occidental (VNO) en mosquitos "desde el principio de verano" después de que la Junta haya notificado la circulación de este virus en trampas que están a más de 1,5 kilómetros de su núcleo de población, y que el trabajo preventivo realizado este año ha permitido un descenso de mosquitos en la localidad gaditana.

En un audio remitido a los medios por el Ayuntamiento de Barbate, Miguel Molina ha hecho un llamamiento a la tranquilidad ante la "alarma" creada en torno a este anuncio.

"Este año, gracias al trabajo que se ha realizado, tanto desde la Junta con Diputación como las intervenciones nuestras en el municipio, con el dinero que nos dan para poder invertirlo, hemos estado actuando de una manera muy eficaz y ha habido muchísimo menos mosquitos que otros años", ha defendido el alcalde barbateño.

Así, ha aclarado que "no hemos cambiado en ningún momento el de estar en alerta" y que esta circunstancia está "desde el principio de verano".

Además, ha señalado que no se han detectado casos por este virus "ni en personas ni en animales en toda la zona", por lo que "estamos tranquilos" aunque "con la misma prevención y alerta" que han tenido durante el verano.

El alcalde ha criticado a quienes utilizan esta circunstancia para "buscar siempre la polémica" y que se haga creer que el Ayuntamiento "está bajando la guardia" con el virus del Nilo, reiterando que "estamos siempre alerta, prevenidos y actuando" a este respecto.

"Se han hecho las intervenciones, todas las que se han tenido que realizar, y la Junta no nos ha notificado ninguna modificación, sino todo lo contrario, seguimos en el máximo nivel de alerta, pero desde antes del verano", ha vuelto a declarar.

Desde el Ayuntamiento se han vuelto a recordar las recomendaciones a la población para evitar la proliferación de mosquitos y que pasa por eliminar cualquier recipiente con agua estancada en jardines, patios o terrazas, mantener en buen estado las piscinas, albercas y lavaderos, y en explotaciones ganaderas, renovar frecuentemente los bebederos y evitar charcos en caminos o abrevaderos.

Además, se recomienda usar repelentes autorizados y vestir con ropa clara que cubra la mayor parte del cuerpo, evitar salir al amanecer y al atardecer, que son los momentos de mayor actividad de mosquitos, e instalar mosquiteras en ventanas y usar insecticidas domésticos cuando sea necesario.