El alcalde de Barbate (Cádiz) pide la declaración de Zona de Especial Cobertura Sanitaria ante mayor población en verano

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BARBATE (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barbate (Cádiz), Miguel Molina, ha solicitado a la Junta de Andalucía que el municipio se califique como Zona de Especial Cobertura Sanitaria al considera que esta declaración permita tener "más cantidad de profesionales y mejores medios" para atender a una población que ahora en verano "triplica" sus datos.

Molina (Andalucía Por Sí) ha señalado en una nota que desde el Ayuntamiento "están buscando alternativas" para la demanda sanitaria, como la cesión de un espacio en la pedanía de Caños de Meca para montar "un pequeño centro de atención sanitaria".

"Estamos solicitando el tema de difícil cobertura principalmente porque evidentemente es mucho más atractivo para que profesionales puedan venir a nuestra zona", ha manifestado el alcalde barbateño, quien ha valorado que ello favorecería "la estabilidad de las plantillas" y mejoraría la capacidad de respuesta de los servicios sanitarios para la ciudadanía.

Por su parte, el delegado municipal de Sanidad, Mario Caballero, ha explicado que "la falta de profesionales es una preocupación compartida por muchos municipios" y que en el caso de Barbate "es fundamental poner en marcha mecanismos que ayuden a cubrir las necesidades existentes y a consolidar los equipos sanitarios".

"Cualquier iniciativa encaminada a facilitar la llegada y permanencia de profesionales repercutirá directamente en una mejor atención para los vecinos y vecinas de Barbate, que es el objetivo principal que perseguimos", ha sostenido el rersponsable municipal.

En la misma línea, el alcalde ha señalado que sus vecinos "merecen disponer de una atención sanitaria de calidad y con los recursos adecuados" y que desde el Ayuntamiento "seguiremos defendiendo todas aquellas iniciativas que permitan avanzar en ese objetivo y ofrecer una mejor cobertura a la población".

Como ha explicado, Barbate presenta "unas características propias que deben ser tenidas en cuenta a la hora de planificar los recursos sanitarios", al estar "en el vértice de la provincia". Esto, ha señalado, hace que "cueste llegar siempre a la Atención Primaria mucho más que a otros municipios de la provincia" que "tienen más a mano siempre un centro de salud y un profesional especialista".

"Nosotros prácticamente nos tenemos que desplazar para todo", ha advertido Miguel Molina, asegurando que esto "se minimiza y se paliaría en parte" con la declaración de zona de difícil cobertura.

Es por eso que ha afirmado que seguirá trasladando esta reivindicación a las administraciones competentes, mostrando su convencimiento de que "reforzar los recursos sanitarios del municipio supone una inversión directa en el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía".