Alcalde de Barbate (Cádiz) se reúne con Transportes para impulsar una conexión marítima con el norte de África

BARBATE (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barbate (Cádiz), Miguel Molina (Andalucía Por Sí), junto al segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento, Juan Miguel Muñoz, han mantenido una reunión en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en Madrid para impulsar que su puerto tenga una conexión marítima con el norte de África aprovechando las infraestructuras ya disponibles.

En una reunión de trabajo con el secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez Quintanilla, y la directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez Velasco, el alcalde ha trasladado en un audio difundido a los medios que desde el Ayuntamiento "estamos trabajando y estamos interesados como pueblo en ponerlo en marcha".

Así, ha explicado que este proyecto supondría "un impulso económico, logístico y de desarrollo local", así como una mejora en la conectividad marítima entre Europa y África, en este caso, con Marruecos.

Desde el Ayuntamiento de Barbate ya se han iniciado los primeros contactos para el desarrollo del proyecto, en el marco de una estrategia de crecimiento y diversificación económica para el municipio, mientras que desde el Ministerio de Transportes se han ofrecido orientaciones sobre los pasos a seguir, valorando "positivamente" la propuesta y destacando "la buena disposición institucional para avanzar de manera coordinada", como ha recogido el Ayuntamiento.

El alcalde ha señalado además que han solicitado al Ministerio "ayuda y compromiso" con esta iniciativa, al igual que ya hicieron "hace dos semanas" con el Puerto de Tánger y el nuevo director de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), y destacando Molina que "es el momento de aprovechar las infraestructuras ya disponibles en nuestro puerto".

Al hilo de esto ha recordado que en el Plan de Singularidad Municipal, aprobado en marzo de 2024, se solicitaban las compensaciones económicas por la servidumbre militar del Campo de Adiestramiento del Retín, además de "mejoras en nuestras infraestructuras", entre ellas el puerto. Por eso, ha hecho entrega personalmente al secretario general del Ministerio de una copia del Plan de Singularidad.

"Desde el Ministerio nos han orientado sobre los pasos a seguir, y salimos de la reunión con plena coordinación para seguir avanzando en esta oportunidad tan importante para el futuro de Barbate", ha informado el alcalde.

El encuentro se enmarca en la línea de trabajo que el Ayuntamiento viene desarrollando con distintas administraciones y entidades portuarias, con el objetivo de situar a Barbate en una posición estratégica dentro del transporte marítimo con el norte de África, potenciando así su desarrollo económico y social.