El alcalde de Cádiz destaca la "masiva" participación de la ciudadanía en la programación de Navidad

Alumbrado de la Navidad de 2025 en la Plaza San Juan de Dios de Cádiz con el Ayuntamiento al fondo. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, se ha mostrado "muy satisfecho" con el desarrollo de toda la programación de actos que formaban parte del programa 'Una Navidad para Cádiz', liderada por la Delegación de Fiestas que dirige Beatriz Gandullo, agradeciendo a todos los gaditanos y las gaditanas su participación "activa y masiva" en todas las actividades y eventos que se han organizado desde el Ayuntamiento.

En una nota, el alcalde gaditano ha asegurado que la ciudadanía son "los que nos marcan el camino de lo que quieren" con esa destacada asistencia a todos los eventos desarrollados durante esta Navidad, diseñada para que "se puedan sentir orgullosos y que es de Cádiz para Cádiz".

Bruno García ha considerado que esta participación "no solo es importante para los eventos en sí mismos", sino también "para beneficiar el empleo en el comercio y la hostelería de la ciudad", y donde la cultura ha jugado también "un papel fundamental". "Uno de los objetivos que nos marcamos cuando llegamos era darle un impulso a una Navidad que estaba hecha con muy poca ilusión y ganas en los últimos años", ha afirmado.

El programa 'Una Navidad para Cádiz' se inicio el pasado viernes 28 de noviembre con la celebración de la inauguración del alumbrado en la plaza de San Juan de Dios, que contó con la actuación de la bailaora gaditana María Moreno y el espectáculo de villancicos flamencos 'Puro Cádiz'.

A partir de ese momento quedaron iluminadas 65 calles y 22 plazas de la ciudad, teniendo como punto central la plaza de San Juan de Dios, donde se han ofrecido tres pases diarios de un espectáculo de luz y sonido a los que han asistido "muchísimas personas", según el alcalde.

Desde ese 28 de noviembre ha habido mas de un centenar de actividades en 40 espacios diferentes repartidos por casi una veintena de barrios por toda la ciudad, esto es así porque "hemos querido hacer una programación diversa que llegara a casi todos los rincones de Cádiz", para que todos los gaditanos y sus comerciantes "tuvieran actividades e iluminación".

Para ello, como novedad ha estado el Pasaje de Papá Noel y de Reyes Magos en el Baluarte de Candelaria y se han mantenido los programas de villancicos y actividades en los barrios, musicales para toda la familia y los dos parques de Navidad con atracciones en las plazas de San Antonio y de España. A ello se le unen las preuvas infantiles y las adultas, en este último caso con la actuación de David Palomar.

También ha habido numerosas actividades relacionadas con la cultura, con eventos en la bibliotecas, los museos, los teatros y el programa Sinfonía de Navidad.