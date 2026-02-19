Alcalde de Cádiz dice que la aprobación del presupuesto de Diputación "permitirá cerrar heridas" como Valcárcel

Archivo - El alcalde de Cádiz, Bruno García, en rueda de prensa. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha valorado de manera "muy positiva" que la Diputación haya incluido en su presupuesto para 2026 aprobado este pasado miércoles "inversiones estratégicas" para la ciudad gaditana por valor de "unos 12 millones de euros", y que servirán para "cerrar algunas de las heridas que tiene Cádiz desde hace años", como el Pabellón Portillo, Valcárcel o el Instituto del Rosario.

En una nota del Ayuntamiento, el alcalde ha destacado que estas cuentas suponen "un respaldo firme y decidido a proyectos históricos" de la ciudad, subrayando la importancia de la colaboración institucional para "desbloquear iniciativas largamente demandadas por la ciudadanía".

Entre los proyectos incluidos, el alcalde ha puesto en valor "el impulso definitivo" a la rehabilitación de Valcárcel con tres millones iniciales, un edificio "emblemático" que va a tener un uso universitario en el futuro.

"Valcárcel representa una oportunidad única para revitalizar nuestro casco histórico y generar nuevas oportunidades vinculadas al conocimiento y al patrimonio", ha afirmado, asegurando que esta inversión permitirá avanzar en la transformación de "un espacio clave" para la ciudad.

Asimismo, ha celebrado la apuesta presupuestaria por el desarrollo del proyecto del Pabellón Portillo, destacando "su potencial" como instalación deportiva y también como "motor para dinamizar la vida social y económica del entorno". Según el alcalde, "los cinco millones que va a aportar la Diputación nos permite cerrar la financiación de un proyecto muy demandado desde hace años y que nuestro equipo de Gobierno ha recuperado".

Por último, ha resaltado la inclusión de actuaciones en el Instituto del Rosario, donde irá la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones, con otros 3,8 millones. A este respecto, ha señalado que invertir en este espacio "es hacerlo en el futuro de nuestra juventud y en el empleo".

El alcalde ha concluido agradeciendo el respaldo institucional y reafirmando su compromiso de trabajar "para llegar a acuerdos con todas las instituciones para el beneficio de la ciudad".

Asimismo, ha agradecido "el gran trabajo" realizado por Juancho Ortiz y José Manuel Cossi, los dos concejales del Ayuntamiento de Cádiz que forman parte del Gobierno de la Diputación.