El alcalde de Cádiz dice que los empresarios no han querido arriesgarse con la carpa ante las amenazas de denuncias

CÁDIZ, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, José María González, ha manifestado sobre la ausencia de carpa para el carnaval al quedar desierto el concurso que los empresarios o promotores "no se han querido arriesgar ante las amenazas de denuncia en los juzgados" por el ruido.

En declaraciones a los periodistas, el alcalde ha manifestado que "aquí la gente viene a hacer negocios y no quiere arriesgar en hacer una inversión importante, como es la puesta en marcha de ese servicio, y llevarse denuncias. La gente viene a ganar dinero, no a llevarse disgustos".

González ha asegurado que "no es una cuestión de culpas" a nadie, "es un cúmulo de variables". No obstante, ha apuntado que "sí hay una parte de la población de la ciudad que no le gusta ese tipo de actividades y una parte de medios de comunicación que le dan altavoz y ese descontento evidentemente eso llega a oídos de los empresarios y se van".

"Creo que tenemos que pensar y si queremos una ciudad dinamizada económicamente tenemos que estar dispuestos a hacer determinados esfuerzos. Lo dice uno que vive en la zona cero del Carnaval y sabe de lo que habla", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que en la Viña o en la calle Montañés en plena carrera oficial en Semana Santa hay personas mayores o gente enferma. "Qué es lo que hace la gente del centro con las fiestas que entienden que son importante para la ciudad, pues hacer un esfuerzo, porque esa generosidad revierte positivamente en la ciudad", ha añadido.

A juicio del alcalde, "lo contrario, que ya lo hemos vivido, es esa dictadura del descanso, esa ciudad muermo que después tiene consecuencia también, que es la escasa dinamización económica".

González no ha negado el derecho de los vecinos a manifestarse, aunque ha afirmado que "lo mejor es que hubiera habido carpa, porque toda esa gente joven de la ciudad que llegada una hora y no quieren escuchar carnaval, quieren otra cosa, se tenía en la carpa". "Ahora se van a dispersar por la ciudad. Que no haya carpa no garantiza que vaya a haber silencio", ha concluido.