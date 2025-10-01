El alcalde destaca "el éxito" de Cádiz Romana con más de 139.000 visitas en distintos espacios de la ciudad

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado por la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, hace balance del programa Cádiz Romana - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha destacado este miércoles "el éxito" que ha supuesto el programa cultural Cádiz Romana para la ciudad, que ha recibido más de 139.000 visitas a los distintos espacios municipales y actividades desarrolladas durante este evento dedicado a la época romana de Cádiz.

Bruno García, acompañado por la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, ha resaltado que esta iniciativa "ha conseguido movilizar a la ciudadanía en torno a la cultura, el patrimonio y la historia", lo que en su opinión "corrobora el éxito de un programa creado por y para los gaditanos", según ha recogido el Ayuntamiento en una nota.

Para el alcalde, el programa "ha cumplido con los objetivos que nos marcamos", que eran "la participación, la apuesta por la cultura y el conocimiento en cada una de las actividades que se han llevado a cabo, y la recuperación de espacios públicos", abriendo para ello el yacimiento Casa del Obispo y recuperando otros como Entrecatedrales, el castillo de San Sebastián, el torreón y el paseo superior de la Puerta de Tierra y el Baluarte del Orejón.

Según las cifras registradas, entre los espacios más visitados se sitúa el yacimiento arqueológico Casa del Obispo, con más de 16.000 visitas en estos días, a las que se suman las más de 75.600 registradas en las exposiciones, las 3.300 en el Baluarte de la Candelaria, las más de 3.000 a las recreaciones del castillo de Santa Catalina, las 2.300 a las conferencias, las 12.700 en el Teatro Romano, las más de 1.000 al yacimiento Gadir, las 744 a la Factoría de Salazones o las 657 visitas a los Columbarios romanos, así como las personas que asistieron a las catas romanas y las rutas turísticas.

Entre los recintos más visitados, se sitúa el Mercado Romano del Parque Genovés, que registró 21.700 visitas.

En estos datos no se han incluido las actividades que se han desarrollado en las calles y que han sido de acceso libre, como los desfiles, recreaciones, visitas teatralizadas, representaciones históricas como las de la calle Ancha o las del Mercado de Abastos, ni tampoco exposiciones al aire libre, cuyos datos de asistencia se darán a conocer en un informe posterior.

Tampoco están incluidos, ha apuntado el Ayuntamiento, los datos de asistencia al espectáculo inaugural ni al de clausura, que sólo en participación reunió a 500 artistas gaditanos, además de las miles de personas que fueron testigos del espectáculo en la Puerta de Tierra y el entorno de la Plaza de la Constitución.

Con respecto al impacto mediático y económico de la celebración, la concejala de cultura ha hecho hincapié en "las más de 132.000 visualizaciones registradas por la televisión municipal", que además ha colgado en su plataforma Onda Cádiz Plus las conferencias que se han ofrecido en el Teatro del Títere, así como los espectáculos y numerosos reels sobre todas las actividades, a los que se podrá acceder de forma libre.

Por otro lado, ha valorado la repercusión en los negocios de hostelería, sector del taxi o en las empresas de arte, cultura y turismo de la ciudad.

La teniente de alcalde de Cultura ha agradecido a todas las personas y entidades que han hecho posible este programa, poniendo de relieve la participación de entidades privadas como Cajasol y Caja Rural del Sur o entidades públicas como la Junta de Andalucía, Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, la Diputación de Cádiz y la Universidad de Cádiz.

"Tengo que agradecer el respaldo masivo de la ciudadanía porque durante estos días, hemos visto colas alrededor de equipamientos culturales como el recién estrenado espacio de la Casa del Obispo, en el Castillo de Santa Catalina, en las exposiciones, en el Baluarte, en el Teatro Romano e incluso para asistir a las conferencias del Teatro del Títere", ha manifestado Maite González.

Así, ha subrayado que "Cádiz se ha volcado con un programa que ha demostrado que es posible movilizar a la ciudadanía con propuestas culturales como ésta".