Alcalde de Grazalema (Cádiz) dice que "queda mucha tarea" tras permitirse la vuelta a casa de los vecinos desalojados

La localidad gaditana de Grazalema, gravemente afectada por el temporal pasado, avanza hacia la normalidad . A 23 de febrero de 2026 en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO - Rocío Ruz - Europa Press

GRAZALEMA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Grazalema (Cádiz), Carlos Javier García, ha valorado con "alegría compartida" y "felicidad colectiva" la noticia conocida este martes por la tarde de que se permitía la vuelta a casa de los más de 80 vecinos que permanecían desalojados tras el enjambre de borrascas que afectó a la zona y después de casi 20 días fuera de sus domicilios, resaltando a este respecto que pese a este regreso "queda mucha tarea" por hacer en estas viviendas antes de que puedan ser "habitables".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, el alcalde ha apuntado que de las 150 viviendas "más afectadas" que aún se encontraban en la zona de exclusión, "muchas de ellas son segundas residencias y alojamientos rurales", mientras que el resto pertenecía a estos más de 80 vecinos que ya pueden acceder a sus casas.

"Ahora quedan días de limpieza, días de mucha tarea dentro de estos hogares hasta que muchas de esas familias, aún teniendo autorizado ya el realojo, puedan de facto habitarlas", ha expresado el alcalde, quien ha hecho hincapié en "la tranquilidad" que ofrece el que ya se pueda volver "con seguridad" a estas casas, en las que "quedan especialmente mucha tarea que hacer".

Carlos Javier García ha informado de que los informes geológicos realizados han dado "positivo", permitiendo esta vuelta completa, a los que se suman los "más de 300 informes" de arquitectos que han comprobando la habitabilidad y la fortaleza de las edificaciones afectadas.

Respecto a la oficina de atención a los afectados anunciada por el Gobierno de España, ha indicado que este jueves por la tarde se habilitará en el municipio para ayudar a los vecinos con la tramitación de ayudas, "a expensas también de todo lo que tiene que ver con el paquete de ayudas de la Junta de Andalucía y de todas aquellas otras administraciones" que "estoy convencido están dispuestas a arrimar el hombro en esta fase, en esta otra tarea de recuperación".

En un vídeo publicado en la red social del Ayuntamiento de Grazalema, recogido por Europa Press, el alcalde ha trasladado a sus vecinos un mensaje de "felicidad" por recibir una noticia que "llevamos días esperando".

"Nuestro pueblo ha vivido su peor momento en la historia reciente y yo creo que hemos sido capaces, con unidad, con fortaleza, con generosidad, con tesón y con mucho aguante, de soportar una situación muy difícil que desde luego ha dejado buena cuenta de cómo somos los grazalemeños y la grazalemeña", ha manifestado el alcalde en este vídeo.

En el mismo, ha expresado que Grazalema "ha sido siempre un pueblo noble" y que "esa manera de ser ha quedado evidenciada con ese comportamiento ejemplar en esa situación, probablemente la más complicada, del momento en que tuvimos que dejar nuestro pueblo", y poniendo el foco en cuando se permitió el realojo de una gran parte de sus vecinos, que ha sido "una prueba colectiva que yo creo hemos acabado superando con creces".

Así, ha señalado que "hay 15 inmuebles con patologías previas a esta situación de emergencia" y cuyos propietarios "van a tener que hacer determinadas obras y mejoras para poder poner a punto y que tengan condiciones de habitabilidad".

Cabe apuntar que a pesar de este realojo ya completo, se van a mantener ciertas restricciones de uso y de tráfico rodado sin afección directa al uso residencial. Es el caso de la calle Las Parras, donde se ha restringido el tráfico rodado, mientras que se ha condicionado también el estacionamiento en la Plaza de los Asomaderos. El tráfico ligero también se ha limitado solo para los vecinos y sin estacionamiento en las calles Las Piedras y Corrales.