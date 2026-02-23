Montero considera "fundamental" que Grazalema (Cádiz) se convierta en "símbolo de la importancia del cambio climático"

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, saluda a vecinos de Grazalema (Cádiz) a su llegada al Ayuntamiento. - Rocío Ruz - Europa Press

GRAZALEMA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha considerado "fundamental" que el pueblo de Grazalema (Cádiz), que se vio gravemente afectado por los pasados temporales, se convierta en "ese símbolo de la importancia del cambio climático", entendiendo que las lluvias registradas aquí y en otras partes de España son "las consecuencias de un cambio climático que lo mismo nos trae sequía un mes que a los tres meses lo que tenemos son inundaciones".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de reunirse con los alcaldes de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz en Grazalema, la ministra ha argumentado que esto se hace "especialmente importante" en una zona como la zona de la sierra gaditana y Grazalema, donde, "a pesar de que la gente no lo imagine, es uno de los municipios, sino el que más, en donde más llueve de toda España".

"Digo que es importante porque a veces el sur no se asocia con la lluvia y no se tiene en la cabeza que un municipio como este es justamente de las zonas de mayor pluviometría del conjunto de la península", ha sostenido, apuntando además que este pueblo "simboliza de manera muy especial la incertidumbre" y "la necesidad de que los poderes públicos sean capaces de ayudar en los momentos de emergencia, pero sobre todo, posteriormente, en la reconstrucción de la economía, de la fisonomía y de las calles".

Es por eso que ha puesto en valor el trabajo de los alcaldes y alcaldesas de municipios afectados por las inundaciones provocadas por las lluvias, con quienes "se expresa lo mejor de las instituciones políticas y de los servidores públicos", al ser ellos "los que están a pie de calle, a pie de casa, de negocio, con todos los vecinos que sufren una situación de este tipo".

"Probablemente, aquellas personas que venimos a visitar los municipios nos marchamos posteriormente a dormir a nuestras casas, pero los alcaldes no", ha aseverado, destacando sobre todo la labor realizada por el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, que, pese a seguir desalojado de su casa, "no quita que esté en guardia las 24 horas del día para poder atender las demandas y consolar a aquellos vecinos que han tenido daños muy importantes en el campo y en su propia vivienda".

María Jesús Montero se ha dirigido personalmente al alcalde para asegurarle que "representa en estos días en Grazalema y en su persona lo mejor de la política", a aquellos que "están permanentemente al pie de cañón, que intentan coordinar todos los medios para que las administraciones, seamos del color político que seamos, nos entendamos y estemos pensando en el ciudadano como único planteamiento y podamos poner todos los recursos públicos a disposición de la ciudadanía".

APERTURA DE LAS OFICINAS COMARCALES DESDE EL JUEVES

En ese sentido, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda ha anunciado que "este jueves" abrirá en Grazalema la primera de las 14 oficinas comarcales que se van a instalar por toda la geografía andaluza "que tiene mayor impacto las inundaciones", contando la provincia de Cádiz con tres de ellas, sumando a la de Grazalema, una segunda en Jerez de la Frontera y otra más en San Roque.

Estas oficinas van a actuar como medio para trasladar información a las personas afectadas por las lluvias, además de ayudar al cumplimiento de todas las obligaciones, "que van a ser muy pocas", que tienen que esgrimir las personas beneficiarias para poder acceder a las cuantías económicas que se han dispuesto para hacer frente a los daños y que posteriormente desde el Gobierno de España puedan gestionar las ayudas.

Así, ha indicado que "las primeras" que van a llegar son las que tienen que ver con la compensación de seguros agrarios, donde se estima una cuantía de unos 600 millones de euros que "vamos ya a pagar a partir de la primera semana de marzo" para que empiecen a llegar "de forma paulatina" todo el conjunto de ayudas a todos aquellos que van a ser beneficiados.

Según ha anunciado Montero, también a lo largo de esa semana se van a tramitar las ayudas a las personas que fueron desalojadas de su vivienda, que en Grazalema afecta al 100% de la población, a quienes se otorgará una cuantía de 150 euros por día y por persona, ejemplificando que esa cantidad podría ascender a los 6.000 euros "de ayuda directa sin contraprestación" para una familia de cuatro miembros de este pueblo que estuvo 11 días fuera de casa, una medida para "compensar no solo los gastos que le haya producido el desplazamiento sino también las molestias que se hayan podido producir".

Montero ha clarificado que en conjunto, el Gobierno de España va a destinar 2.100 millones en ayudas directas para los municipios gravemente afectados por las borrascas, a los que le seguirán otras para enseres, mobiliarios, viviendas, en donde "hemos multiplicado por cuatro el coste habitual que el Gobierno dispone a este tipo de ayudas".

Esto significa, ha señalado, que "para daños en una vivienda, si son daños muy importantes, se podrá cobrar hasta 60.000 euros de ayuda frente a la cuarta parte que se viene cobrando en el decreto general", señalando la importancia de contribuir a la recuperación económica de Grazalema pero también de Benaoján (Málaga) y Dúdar (Granada).

En estos municipios, ha explicado la ministra, "el conjunto del sector económico, desde negocios de autónomos, empresas y cualquier actividad que se desarrolle y que esté con sede fiscal en estos lugares, van a tener una compensación directa de ayuda a los autónomos que va a comenzar el próximo 19 de marzo", con una cuantía de en torno a 5.000 euros para autónomos y de "hasta 120.000 euros" para las empresas en función de su volumen de facturación.

"Vamos a agilizar todo lo que podamos esas ayudas porque estamos convencidos de que los pequeños comerciantes que han tenido que cerrar sus negocios en estos días, que están preocupados por cómo puede venir la época de Semana Santa y la posterior del verano, vamos a intentar contribuir desde el Gobierno de España para que puedan poner a punto todas sus instalaciones a la mayor brevedad y que todo esté previsto también para que pueda abrir sus puertas sin muchas más complicaciones durante ese periodo", ha aseverado Montero.