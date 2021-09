El alcalde de La Línea (Cádiz) ve "incomprensible" que aparezcan restos en el antiguo hospital cerrado hace tres años

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha calificado de "incomprensible" que aparezcan restos humanos "en las condiciones en las que están" en el antiguo hospital que lleva cerrado desde junio e 2018. Asimismo, ha calificado de "lamentables" las imágenes que se han difundido por redes sociales.

En declaraciones a los periodistas, Franco ha indicado que van a elevar una moción al Pleno, que van a intentar que se adopte por el resto de grupo, sobre la situación del edificio del hospital. Igualmente, ha señalado que están barajando convocar una concentración en las puertas del inmueble, "ya que no solo sigue sin uso, sino que no hay respuesta de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Junta transmite que ya la documentación se ha trasladado".

No obstante, "lo cierto y verdad es que es un edificio que lleva tres años sin uso, cada vez con un deterioro más evidente y con situaciones como estas que solo producen rabia y frustración". "Esperemos que se pueda buscar algún uso y si no, que se acaba demoliendo porque así lo no se puede seguir", ha concluido.

Cabe recordar que la publicación de un video en redes sociales donde se ven restos humanos, como fetos y órganos, en el antiguo hospital de La Línea de la Concepción, cerrado desde el año 2018, ha provocado la apertura de una investigación por parte de un Juzgado de la localidad.

Según han indicado a Europa Press fuentes policiales, la Policía Nacional fue informada del video, por lo que agentes se personaron en el antiguo hospital, ya abandonado, donde hallaron una estancia --en el video se ve la sala de autopsias-- con botes con restos. Los agentes informaron al Juzgado, que determinó que era material médico sanitario olvidado o abandonado, abriendo una investigación.