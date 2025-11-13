Alcalde de La Línea dice que la equiparación fiscal del tabaco ayudará a erradicar el contrabando desde Gibraltar

Archivo - Imágenes de la frontera entre España y el Peñón de Gibraltar. A 12 de junio de 2025 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha señalado que la equiparación fiscal de los precios del tabaco, uno de los puntos que se recogen en el acuerdo entre Europa y Gibraltar firmado el pasado junio, va a servir para que "no haya un atractivo económico" con el contrabando de tabaco, pudiendo así "erradicar por esa vía" esa actividad ilícita.

En declaraciones a los medios antes de participar en el X Congreso Frente al Contrabando de Tabaco, organizado por Altadis-Imperial Brands, ha destacado la implicación que está teniendo el Ayuntamiento con su Policía Local para tratar de erradicar el contrabando de tabaco que entra en su ciudad procedente de Gibraltar, trabajando "codo con codo" con Guardia Civil y Policía Nacional, y recordando que al ser "frontera" con la colonia británica, el municipio linense "ha estado soportando durante décadas las consecuencias negativas del contrabando de tabaco".

Al hilo de eso, ha apuntado que estas consecuencias tienen unas implicaciones sociales "muy importantes" en su ciudad, al haber una parte de su población que "históricamente se ha dedicado a esta actividad" y que "por desgracia" ha servido "casi de cantera o de entrenamiento para que muchas de estas personas después acaben cayendo en las redes de narcotráfico".

A esto se suma, ha continuado, las "situaciones graves de inseguridad" que se han registrado en cuanto al tráfico rodado, poniendo como ejemplo de ello las "carreras enloquecidas de motos con cajas de tabaco" o la muerte de un policía local en 2018 por causas relacionadas con esta actividad delictiva.

"Creo que la implicación que está teniendo el ayuntamiento para erradicar esta lacra está fuera de toda duda. Estamos trabajando codo con codo con Guardia Civil con Policía Nacional y con otras administraciones como la Junta de Andalucía para la implantación de zonas Eracis+ para atender a barriadas desfavorecidas", ha argumentado el alcalde, quien ha señalado que "los frutos creo que poco a poco, lentamente, se están dando".

Así, ha pedido seguir contando con la implicación de todas las administraciones "para evitar que situaciones que hemos tenido en el pasado se vuelvan a repetir".

Sobre la celebración de este congreso de Altadis sobre contrabando de tabaco, Juan Franco ha valorado el hecho de que su ciudad se convierta en "epicentro de focos de foros de discusión con cuestiones como ésta, que nos atañen", haciendo hincapié en el cierre de estancos debido a esta práctica ilícita.

Como ha apuntado, el consumo de tabaco "es malo para la salud pero está permitido", y en La Línea quedan "tres estancos" para una población de 70.000 habitantes, algo que ha calificado de "ridícula". Ante esto, ha afirmado que "se está reconduciendo la venta de tabaco en kioscos" del municipio, de la mano de la Policía Local, que está haciendo un trabajo "duro e intenso", y ha esperado que "una vez normalizada la situación", establecimientos de ese tipo, vuelvan a abrir sus puertas en su ciudad.

ALTADIS ADVIERTE DE UN REPUNTE EN EL CONTRABANDO

Por su parte, Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis Imperial Brands, ha señalado que según los últimos datos obtenidos del primer semestre de 2025, se está dando un incremento en el contrabando de tabaco aunque pidiendo no ser "alarmistas" ya que esto se puede deber a "algo puntual" o que "exista un cambio de tendencia y que el ilícito vaya aumentando".

En declaraciones a los medios, antes de asistir a la inauguración de este X Congreso Frente al Contrabando de Tabaco, ha detallado que los datos muestras que el ilícito se sitúa en un "10%", mostrando además su preocupación por que el nivel de las falsificaciones estén incrementando con los años, de tal manera que de ese 10,2%, un 1,7% corresponde a falsificaciones de tabaco.

"Cuando uno consume un producto falsificado, desconoce la composición del mismo. En el caso de nuestros productos, sí que se conoce la composición", ha asegurado Rocío Ingelmo, quien ha apuntado además que el tabaco es el bien de consumo "que más impuestos tienen asociados", ya que "no solo tiene IVA sino tiene los impuestos especiales".

La responsable de Altadis ha hecho referencia también al operativo conocido este pasado miércoles sobre la desmantelación de una red dedicada al contrabando de tabaco desde Sevilla, una circunstancia que "preocupa" por "el atractivo que está teniendo España como destino de estas fábricas ilegales", matizando que el país es "el destino para que se produzca aquí y luego comercializarlo en otros países".

En cualquier caso, ha aclarado que en esa operación "o en cualquier otra" de las detectadas en España, "en esas fábricas ilegales el tabaco no tiene origen español, es decir, el tabaco tiene otras procedencias, pero ninguna de ellas se ha visto que el origen sea Extremadura", ha aseverado.

El congreso de Altadis se desarrollará durante este jueves en La Línea con tres mesas de ponentes, donde participarán miembros de las Fuerzas de Seguridad que luchan contra el contrabando de Tabaco, entre otros. Además, el alcalde de La Línea abordará en la tercera mesa la situación con Gibraltar y el tabaco tras el acuerdo de junio.