El alcalde pide una reunión urgente con Marín sobre la Ciudad de la Justicia: "Cádiz no puede esperar más"

Publicado 25/04/2019 14:34:31 CET

CÁDIZ, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, José María González, ha pedido al vicepresidente de la Junta y consejero de Justicia, Juan Marín, una reunión urgente "para aclarar y cerrar" la ubicación de la Ciudad de la Justicia. En este sentido, ha señalado que "Cádiz no puede esperar más".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, González ha solicitado la reunión con el fin de "poder avanzar en lo acordado ya con el anterior gobierno de la Junta de Andalucía de ubicarla en los antiguos depósitos de Tabaco". En este sentido, ha apuntado que "toda la documentación requerida por la Junta ha sido entregada por parte del Ayuntamiento, por lo que no se entiende por qué está paralizado".

El alcalde ha defendido la repercusión que tendrá la ubicación de la Ciudad de la Justicia en los antiguos depósitos de tabaco y que revitalizará y dinamizará barrios de extramuros como los del Cerro del Moro, Loreto, La Laguna y Segunda Aguada, además de suponer la renovación de las condiciones de la planta judicial de la ciudad.

Asimismo, ha recordado que antes del cambio de gobierno en la Junta de Andalucía no sólo había firmado un protocolo general de actuación a través del cual el Ayuntamiento cedía a la comunidad autonómica parte del inmueble del antiguo depósito de tabacos para destinarlo a la Ciudad de la Justicia, sino que se había presentado el anteproyecto de actuación.

"Pese a esto el PP no ha dudado a la hora de afirmar que no existía documentación alguna", ha afirmado el alcalde, que ha acusado al PP de "querer eternizar la espera de la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia con el único fin de paralizar proyectos importantes de la ciudad y así bloquear la gestión municipal".

González ha exigido al PP "que se dejen de buscar excusas para no invertir en la ciudad, ya que son los máximos responsables de más de una década de retraso". "Se demostró durante más de 15 años al poner toda serie de impedimentos para llegar a un acuerdo con el Gobierno de la Junta, entonces del PSOE, y lo ponen ahora desde la Junta con este Ayuntamiento", ha añadido.

En este sentido, ha reprochado que "sólo les interese seguir poniendo trabas para que este Ayuntamiento no puede realizar los proyectos que son importantes para la ciudad y que mejoran la vida de sus ciudadanos".

González ha subrayado que el equipo de gobierno "ha demostrado una y otra vez su capacidad para entenderse con otras instituciones con el único interés de desbloquear proyectos que llevaban años paralizados en la ciudad", mientras que "el PP vuelve a demostrar que no se ruboriza lo más mínimo al mentir que no existe ningún documento para justificar que no se incluyan en los presupuestos, cuando se ha llegado a presentar el anteproyecto".