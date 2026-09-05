El alcalde de El Puerto (Cádiz) desea suerte a los opositores a policías locales que afrontan ahora las pruebas físicas. - EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha deseado suerte a los opositores a policías locales en esta nueva fase del proceso selectivo para incorporarse a dicho cuerpo y que afrontan ahora las pruebas físicas.

Así, el primer edil, junto al teniente de alcalde de Seguridad y Policía Local, Jesús Garay; el jefe de Policía Local, José Romero; y el Comisario jefe de la Unidad de Procesos Selectivos de la Policía Nacional, Raúl Hernández, han acompañado en la Ciudad Deportiva a los aspirantes.

Beardo ha querido trasladar personalmente su ánimo a los candidatos y poner en valor "el esfuerzo, la preparación y la vocación de servicio que hay detrás de cada uno de ellos".

El alcalde ha señalado que "detrás de cada opositor hay meses de preparación, esfuerzo, constancia y sacrificio para llegar hasta aquí. Quiero desearles mucha suerte en estas pruebas y agradecerles que hayan elegido El Puerto para desarrollar su vocación de servicio a nuestra ciudad".

Cerca de 700 aspirantes continúan en el proceso selectivo para optar a una de las 12 plazas por turno libre dentro de la Oferta de Empleo Público 2024, que incluye otras tres por movilidad sin ascenso por concurso de méritos y cinco plazas de mando por promoción interna --cuatro oficiales y un inspector--, reforzando tanto los efectivos policiales como la estructura organizativa del cuerpo.

Las pruebas físicas que se desarrollan corresponden al segundo ejercicio de la fase de oposición, después de que los aspirantes afrontaran previamente el primer ejercicio del proceso. Los candidatos que superen esta fase continuarán con las siguientes pruebas previstas, entre ellas el psicotécnico y la entrevista, que se desarrollarán en las próximas semanas.

El alcalde ha destacado que esta convocatoria forma parte de una estrategia más amplia para reforzar progresivamente los efectivos de la Policía Local de El Puerto, después de años en los que la plantilla vio reducidos sus recursos humanos.

"Estamos incorporando más agentes, reforzando los mandos y modernizando los medios para que nuestra Policía Local pueda prestar cada día un servicio más eficaz, cercano y adaptado a las necesidades de una ciudad como El Puerto", ha señalado Beardo en una nota.

En este sentido, ha recordado que a las plazas actualmente en proceso se suman las ya contempladas en las Ofertas de Empleo Público de 2025 y 2026, consolidando una planificación progresiva para el crecimiento de la plantilla.

La OEP de 2025 contempla ocho plazas de Policía Local por turno libre, dos de movilidad y cuatro plazas de oficiales por promoción interna, mientras que la OEP de 2026 incorpora cuatro nuevas plazas de Policía Local por turno libre y cuatro oficiales. A ellas se añaden las plazas que se cubrieron en 2021.

El Ayuntamiento continúa así, han indicado, "avanzando en el objetivo de dotar a la Policía Local de más efectivos, una estructura de mando más sólida y mejores medios, dentro de la apuesta del equipo de Gobierno por mejorar la seguridad y la atención que reciben los portuenses".

El alcalde ha agradecido además el trabajo de todos los empleados públicos y entidades que hacen posible el desarrollo de este proceso selectivo: personal de Recursos Humanos y Organización Municipal, Policía Local, personal administrativo, los miembros del Tribunal Calificador, personal colaborador; y especialmente a la Policía Nacional, que por primera vez preside el Tribunal Calificador de estas oposiciones, con el comisario principal y jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de Policía, Javier Nogueroles, al frente.

Esta colaboración, ha señalado Germán Beardo, refuerza las garantías de objetividad, imparcialidad y transparencia del proceso selectivo.

Con estas nuevas incorporaciones y las previstas en las próximas Ofertas de Empleo Público, El Puerto "avanza en la consolidación de una Policía Local más preparada, más reforzada y con mayor capacidad para responder a las necesidades de la ciudadanía. Más empleo público, más efectivos y más seguridad para El Puerto", han concluido desde el Consistorio.