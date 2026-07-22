El alcalde de El Puerto (Cádiz) reafirma su compromiso con el refuerzo de la plantilla de la Policía Local

El alcalde de El Puerto antes de los exámenes de oposición para Policía Local. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, acompañado por el teniente de alcalde de Gran Ciudad, Función Pública y Organización Municipal, Javier Bello, y el de Seguridad y Policía Local, Jesús Garay, se ha acercado al Centro Educativo SAFA-San Luis, donde se está celebrando la primera prueba del proceso selectivo para cubrir 12 plazas de Policía Local por turno libre, incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2024, y ha reafirmado su compromiso con el refuerzo de la plantilla de la Policía Local.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, un total de 699 aspirantes de los 1.253 aspirantes inscritos concurren a esta convocatoria, a quienes el alcalde ha querido trasladar un mensaje de ánimo y reconocimiento por el esfuerzo realizado durante su preparación.

Germán Beardo ha destacado que "detrás de cada opositor hay meses de dedicación, constancia y sacrificio para afrontar unas pruebas muy exigentes" y les ha "deseado la mayor de las suertes", además de "agradecerles que hayan elegido El Puerto para poner su vocación de servicio al servicio de esta ciudad".

El alcalde ha recordado que esta convocatoria se enmarca en el compromiso del equipo de gobierno por reforzar la seguridad ciudadana, dotando a la Policía Local de más recursos humanos y adaptando la estructura municipal a las necesidades de una Gran Ciudad. "La incorporación de nuevos efectivos y el impulso de la promoción interna permitirán fortalecer la capacidad operativa del cuerpo y seguir mejorando la calidad del servicio que se presta a los portuenses", ha señalado.

En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento ha puesto en marcha un "ambicioso plan de refuerzo de la plantilla policial con la convocatoria de 15 nuevas plazas, de las que 12 corresponden al turno libre y tres al sistema de movilidad sin ascenso por concurso de méritos, además de haber impulsado recientemente la promoción interna de cinco plazas de mando, consolidando una estructura organizativa más sólida y adaptada a las necesidades de una ciudad de gran población".

Por su parte, Javier Bello ha destacado que el objetivo es seguir modernizando la organización municipal y reforzando la capacidad operativa de la Policía Local, apostando por la profesionalización, la promoción interna y la incorporación de nuevos agentes que permitan ofrecer un servicio cada vez más eficaz, cercano y de calidad.

La prueba celebrada este miércoles corresponde al primer ejercicio de la fase de oposición, consistente en el examen de conocimientos teóricos. Una vez concluido el proceso selectivo, los nuevos agentes se incorporarán progresivamente a la plantilla municipal, contribuyendo a mejorar la capacidad de respuesta del cuerpo policial y la atención a la ciudadanía.