El alcalde de El Puerto (Cádiz) visita la Barriada Reyes Católicos para "supervisar mejoras y escuchar a los vecinos"

El alcalde de El Puerto visita la Barriada Reyes Católicos para "supervisar mejoras y escuchar a los vecinos" - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, acompañado por el primer teniente de alcalde, Javier Bello, ha visitado la Barriada Reyes Católicos para mantener un encuentro con los vecinos, recoger sus inquietudes y supervisar las mejoras ejecutadas tras la última reunión ciudadana.

Así lo ha confirmado este sábado el Consistorio en una nota, a la par que ha apostillado que durante el recorrido, el equipo municipal comprobó la realización de varias actuaciones solicitadas por los residentes, entre ellas la poda de árboles en la placita interior, la instalación de pivotes de seguridad para evitar el estacionamiento indebido en aceras y diversas tareas de mantenimiento urbano y limpieza viaria. Además, se informó de próximas acciones, como una desratización del barrio y la instalación de un nuevo parque infantil, dentro del compromiso del Ayuntamiento de mejorar los espacios públicos.

El alcalde Beardo ha destacado la importancia de mantener un contacto cercano con los vecinos: "Escuchar a los vecinos es esencial. Venimos a comprobar que los compromisos se han cumplido y a seguir trabajando para que Reyes Católicos sea un barrio más cuidado, seguro y cómodo", ha subrayado.

EL CARTERO REAL LLEGA A EL PUERTO

Por otro lado, el Consistorio ha informado de que el municipio vivió este viernes "una de las jornadas más emblemáticas de su programación navideña con la llegada del Cartero Real", un evento que congregó a miles de niños y familias en las calles de la ciudad. El séquito, inspirado en el universo de Alicia en el País de las Maravillas, partió de la Plaza Isaac Peral y ofreció un recorrido repleto de caramelos, sorpresas y personajes como Alicia, el Sombrerero Loco y el Conejo Blanco.

En una nota, el Ayuntamiento ha afirmado que el evento contó con la colaboración del personal de Correos y de entidades locales como el Grupo Scout San Jorge, el Coro de La Salle-Santa Natalia y el Colegio La Salle. Tras el recorrido, la Plaza del Castillo se llenó de música y animación con el dúo DJ Los Calvizos por la Navidad, que ofreció un espectáculo interactivo seguido por miles de asistentes.

Por su parte, la agenda navideña de este sábado 6 de diciembre, incluye el musical 'María, la elegida para dar Esperanza', con dos pases en la Plaza del Castillo a las 18,30 y 20,30 horas, y la inauguración del Mercado de Dulces de Navidad en el Conservatorio de Música Rafael Taboada, abierto de 12,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas hasta el 8 de diciembre. Expositores locales ofrecerán productos artesanales y actividades para los más pequeños, que también podrán entregar sus cartas a Papá Noel y disfrutar de la visita de Shrek.