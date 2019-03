Alcalde de El Puerto dice que no cometió ilegalidad por pedir "flexibilidad laboral, no cobrar sin trabajar"

Publicado 28/03/2019 15:28:58 CET

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), David de la Encina (PSOE), ha asegurado que no cometió "ninguna ilegalidad" en el correo de 2005 --hecho público esta semana-- en la que pedía a su superior en la Fundación Andalucía Emprende "flexibilidad" en el horario de trabajo, "no cobrar sin trabajar", para poder compaginar el trabajo con la campaña electoral.

"Puedo ser un ingenuo, un torpe, pero no soy un defraudador, no he cobrado por estar y no he pedido que me llevaran el sueldo a casa sin trabajar", ha afirmado en declaraciones a los periodistas el alcalde, que ha insistido en que pidió "flexibilidad garantizando que el trabajo se iba a seguir prestando y el cumplimiento" de su trabajo, donde, según ha recordado, tenía "17 años de trayectoria".

De la Encina ha insistido en que dentro del sistema del cumplimiento del trabajo, lo que solicitaba era "flexibilidad en la entrada y salida, no pretendía que me llevasen el sueldo a casa por el hecho de ser socialista, garantizaba el trabajo y pedía flexibilidad horaria". "Iba a seguir cumpliendo mi trabajo", ha aseverado el alcalde, que ha recordado que además finalmente no le fue concedida dicha petición de flexibilidad.

"No niego haber escrito un correo que probablemente alguien con un interés ilegal o de defraudar no lo hubiera escrito. He trabajado 17 años y pedía flexibilidad no exención horaria", ha incidido.

En cuanto a la petición de dimisión del socio de gobierno local, IU, De la Encina ha asegurado que no se plantea dimitir porque no ha cometido "ninguna ilegalidad". "No soy defraudador y no he cobrado por estar en mi casa", ha dicho el alcalde, antes de señalar que entiende que IU ha "roto de facto" el pacto de gobierno, ya que, según ha explicado, no han aparecido en la Junta de Gobierno Local celebrada en la mañana de este jueves.