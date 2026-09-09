El alcalde de San Roque (Cádiz) critica al PP por "intentar reventar en Bruselas" el acuerdo sobre Gibraltar

Archivo - Vecinos de la Línea pasan a Gibraltar sin detenerse en un control en el primer día sin Verja. A 15 de julio de 2026 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SAN ROQUE (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Roque y secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha criticado que el PP "intente reventar en Bruselas" el tratado sobre Gibraltar, que entró en vigor de forma provisional el pasado 15 de julio, después de que un grupo de europarlamentarios del Partido Popular hayan solicitado a través de una enmienda en el Parlamento Europeo que se rechace el consentimiento al acuerdo.

El documento, consultado por Europa Press, está firmado por seis parlamentarios del Partido Popular y dirigido a la Comisión de Comercio Internacional y la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. En él se propone modificar el punto de las conclusiones del acuerdo en el que se habla de "dar su consentimiento" al mismo por rechazarlo.

"Tras dos meses de acuerdo histórico sobre Gibraltar, con más fluidez, empleo y certidumbre para el Campo de Gibraltar, el PP insiste en dinamitar la convivencia en Bruselas", ha lamentado Ruiz Boix en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

En el mismo, ha acusado al presidente andaluz, Juanma Moreno, de ser "cómplice de Feijóo de esta política que solo busca desgastar al Gobierno a costa de los derechos trabajadores transfronterizos y perjudicar el desarrollo económico de la comarca".

Según ha escrito el dirigente socialista, "El PP intenta reventar en Bruselas un acuerdo histórico para llevarnos a un Brexit duro: visados, restricciones y colas interminables en la Verja".

Cabe recordar que el pasado 15 de julio se llevó a cabo en la frontera entre España y Gibraltar, en La Línea de la Concepción, un acto institucional en el que llevó a cabo el desmantelamiento de la Verja, esa frontera física entre ambos territorios que aglutinaba a diario numerosas colas de personas que entraban y salían a través de la aduana.

Al acto asistió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien afirmó que en ese día caía "el último muro de Europa continental" y que se abría "una nueva era para el Campo de Gibraltar de prosperidad compartida". Lo hizo acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y los alcaldes de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar.

El acto tuvo lugar un día después de que en Bruselas se llevase a cabo la firma del acuerdo alcanzado el pasado mes de diciembre de 2025 entre Reino Unido y la Unión Europea para facilitar la relación del Peñón con el bloque tras el 'Brexit' y que pudiera entrar en vigor de forma provisional desde la medianoche del 15 de julio.

No obstante, el acuerdo aún tiene que ratificado formalmente tanto por la Unión Europea como por Reino Unido para tener validez permanente.