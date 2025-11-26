El alcalde de San Roque (Cádiz) firma la licencia para un nuevo centro de almacenamiento de Maersk

Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque. - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix, ha firmado la licencia para un nuevo centro de almacenamiento y distribución de mercancías de la naviera Maersk, con una inversión que supera los dos millones de euros y que supone "un paso más en la consolidación de la logística como tercer sector económico del municipio".

En una nota, ha señalado que Maersk Logistics & Services Spain ha elegido el sector San Roque del Área Logística Bahía de Algeciras para su nuevo centro de almacenamiento y distribución de mercancías. En este este sentido, Ruiz Boix ha explicado que esta inversión, de más de dos millones de euros, se suma a las otras tres anunciadas recientemente, por lo que el desarrollo del sector logístico de la Estación de San Roque recibirá más de 20 millones en total.

A juicio del alcalde, estas inversiones impulsan a la logística como la "tercera pata de creación de riqueza y empleo en San Roque, tras los ya consolidados polo industrial y sector turístico-deportivo".

Ruiz Boix ha recordado que la empresa Reynolds Metal lleva tiempo implantada en la ZAL sanroqueña, pero en las últimas fechas se han anunciado otras cuatro inversiones, como la de Transportes Calsina Carré, que cuenta con autorización municipal, está en fase de exposición pública y prevé la construcción de una zona de servicios para el transporte por carretera por más de seis millones de euros; la del Grupo Torres para albergar su flota de transporte, talleres y otros servicios, por más de cuatro millones; el centro de producción y distribución de palés de Maderas Aguilar, por más de ocho millones de euros; y la nueva de Maersk, por 2 millones.

"San Roque participa en la gran plataforma logística del sur de Europa junto al Puerto Bahía de Algeciras, que tiene una importante actividad industrial en el municipio", concretamente en las barriadas de Campamento y Puente Mayorga, ha señalado Ruiz Boix, que ha recalcado que que el despliegue de la ZAL sanroqueña "viene con fuerza" y la implantación de estas empresas "generarán empleo y una mejora de la actividad económica del municipio".

Maersk pretende con esta inversión poder disponer a poca distancia de sus instalaciones en el Puerto Bahía de Algeciras de un punto estratégico para reorganizar, clasificar y redistribuir mercancías en tránsito hacia sus destinos finales, aportando visibilidad, flexibilidad y resiliencia a la cadena global. La superficie afectada será de unos 84.000 metros cuadrados, según ha explicado el Ayuntamiento.