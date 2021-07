El alcalde de Tarifa (Cádiz) pide "responsabilidad y precaución" para contener el covid-19 en el municipio

TARIFA (CÁDIZ), 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tarifa (Cádiz), Francisco Ruiz, ha pedido "responsabilidad, compromiso y precaución a todas las personas del municipio y las que lo visitan" para continuar batallando contra la pandemia del covid-19, que ha obligado al Ayuntamiento "a usar la mascarilla en el casco histórico como consecuencia de que no se puede mantener la distancia de seguridad debido a que es muy estrecho".

En declaraciones a Europa Press, el regidor tarifeño ha explicado que "ya se veía desde hace más de un mes que la tendencia venía subiendo" y ha añadido que "hay una comisión de seguimiento y una comisión técnica del covid-19 que se reúne permanentemente, dependiendo de diferentes circunstancias, y se veía que había una tendencia a subir".

Así, Ruiz ha detallado que "cuando se superaron los 1.000 de tasa comenzó a haber más alarma social, más intranquilidad en las instituciones, en el sector empresarial...", por lo que desde el Ayuntamiento se lleva "algunas semanas poniendo remedio con mayor vigilancia y control en el tema de botellones, que se pusieron de moda, en el último fin de semana se han levantado más de 40 denuncias en relación a ellos".

Además, ha indicado que "la vacunación está haciendo su efecto, hay bastantes personas con la pauta completa, la población que aún no está vacunada son personas que no son de riesgo y ello deriva que tanto la presión asistencial como la tasa de mortandad sean menores", algo que, a su juicio "es importante tener en cuenta, pero también puede revertir en cualquier momento, la presión asistencial está empezando a subir y no puede haber confianza en ese dato, aunque ahora hay que valorarlo".

En cualquier caso, Ruiz ha recordado que "Tarifa no es una población de 18.000 personas empadronadas, sino que se superan los 50.000 en verano" por lo que "se va a estar siempre en esa horquilla de 900 o 1.000 casos" y "si solo se tiene en cuenta esa cifra se va a acabar confundiendo a la ciudadanía, porque hoy se puede estar en 900 y mañana está en 1.000, se pone toque de queda y al día siguiente se vuelve a bajar a 900".

En este sentido, el regidor ha indicado que "si se tiene que implementar el toque de queda, se estará de acuerdo, pero el cierre perimetral sería una catástrofe y así se le ha hecho saber desde el Ayuntamiento a la delegación territorial" porque "en Tarifa se han creado más de 1.000 empleos desde mayo en relación al turismo".

En cuanto a cómo afecta el Covid-19 al turismo, Ruiz se ha congratulado de que "no está habiendo una bajada significativa de turistas" porque "en Tarifa hay una buena actividad", aunque ha matizado que "es cierto que los meses de mayo y junio han sido excepcionales y se esperaba en julio y agosto un mayor incremento de la afluencia y no es así, pero está habiendo una ocupación muy buena". "La gente que viaja a Tarifa tiene que saber que llega a un municipio de amplias playas, con una gran oferta de deporte al aire libre..., y depende de todos que estén seguros, el riesgo de Tarifa no es mayor que en otros municipios si se cumple con las medidas sanitarias", ha concluido el alcalde tarifeño.