La alcaldesa de San Fernando (Cádiz) tampoco asistirá a la reunión de alcaldes convocada por 'Kichi' para el lunes

CÁDIZ, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha declinado acudir a la reunión de alcaldes convocada para el próximo lunes por el primer edil de Cádiz, José María González 'Kichi', de cara a abordar la situación que atraviesa la industria naval y la aeroespacial en la Bahía.

Tras unas declaraciones en las que Cavada ha afirmado que "esto no es sólo una reunión de alcaldes de la Bahía" y que "no se dice que no sea necesaria, o que no pueda realizarse, pero que ya está quizás antiguo", el Consistorio isleño ha confirmado que la regidora no asistirá al encuentro.

El alcalde de Cádiz había trasladado la propuesta a los alcaldes de las localidades de El Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando. Sin embargo, tras una consulta realizada por Europa Press a los tres Cosnsistorios, ninguno de sus regidores asistirán el lunes a la cita.