Álex O'Dogherty será el pregonero del Carnaval de San Fernando (Cádiz) en 2019

Publicado 26/12/2018 18:51:30 CET

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El actor, músico y monologuista isleño Álex O'Dogherty será el encargado de dar el pregón del Carnaval de San Fernando en 2019, según ha anunciado la alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, que ha estado acompañada del propio pregonero, que ha desvelado que "tras varios años de conversaciones" se ha decidido a dar el paso.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, O'Dogherty ha afirmado que "el pregón no es sólo el día concreto, sino el tiempo que necesitas para prepararlo, y de una manera muy especial y con mimo cuando se trata de tu tierra".

Tras agradecer a la alcaldesa esta designación y a la Mesa del Carnaval, el autor isleño ha asegurado que pregonar esta fiesta "es un honor, un reto y una responsabilidad". "Hace ya 21 años que empecé en mi profesión y siempre he sentido el indudable cariño que me profesa mi ciudad. Espero que ahora el mundo del Carnaval me acoja con alegría y aprecio", ha manifestado.

Por su parte, la alcaldesa ha agradecido a Álex O'Dogherty que haya aceptado su designación "dado los numerosos compromisos profesionales que tiene como artista". "Es un placer contar con él. Su trayectoria profesional ha sido encomiable, desde aquellos inicios en el teatro local, en el instituto Isla de León, hasta llegar a donde hoy lo conocemos en la música, el cine y la televisión", ha señalado.

Asimismo, tras afirmar que con esta designación se cumple un objetivo marcado desde hace tiempo, ha afirmado que está segura de que "será un pregón excelente, como todo lo que hace Álex O'Dogherty. El humor es poderoso, pero requiere del trabajo meticuloso realizado con garantía para que así pueda triunfar, y este es el caso del pregonero, que hará vivir el inicio del carnaval isleño como se merece esta ciudad".