Algeciras acoge para visibilizar las buenas prácticas desarrolladas con la Eracis+ en Cádiz

ALGECIRAS (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz en Algeciras ha acogido la Jornada 'Eracis+: Buenas prácticas que dejan huella', con el objetivo de visibilizar y compartir las buenas prácticas que se están desarrollando en la provincia gaditana en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, que lidera la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

El encuentro ha sido inaugurado por el subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Francisco Javier Ros, el director general de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente, Antonio Ismael Huerta, el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Cádiz, Alfonso Candón, y la delegada de Igualdad y Bienestar del Ayuntamiento de Algeciras, Paula Conesa, ha detallado la Junta en una nota.

En su intervención, Ros ha destacado la importancia de la Eracis para el Gobierno andaluz porque "pone en el centro a las personas". En este sentido, ha recordado que es una estrategia que supone "apoyo social, orientación laboral, educación, formación, atención familiar y participación comunitaria", además de ser "un acompañamiento personalizado que permite a cada persona construir su propio camino hacia la inclusión, la autonomía y el empleo digno".

En la pasada Eracis se logró que seis de cada diez personas con las que se actuó tuvieran "nuevas y mejores perspectivas de empleo y en esta línea queremos seguir trabajando", ha continuado.

Por su parte, Antonio Huertas ha destacado la capacidad de la Eracis+ para "permear en la vida de las personas, en su contexto y en su comunidad para acompañarles en la transformación de sus vidas". "En este proyecto, recuperar el trabajo comunitario es una prioridad. Por este motivo es tan importante la labor que desarrolla el personal técnico, en cuyas manos está cambiar el punto de vista de las personas en situación o riesgo de exclusión que han perdido la confianza en la Administración", ha señalado.

El delegado territorial de Igualdad, Alfonso Candón, ha agradecido a todos los profesionales su trabajo para desarrollar esta estrategia, poniendo en valor la colaboración entre las administraciones y también con las entidades del tercer sector. "Tenemos que ir juntos, de la mano, para seguir mejorando la vida de nuestros vecinos", ha dicho.

Por último, Paula Conesa ha asegurado que es "un verdadero honor" que Algeciras acoja esta jornada provincial, un espacio que "nos permite compartir experiencias y seguir aprendiendo unos de otros", añadiendo que encuentros como este "son muy valiosos pues nos permiten seguir avanzando juntos, consolidando alianzas y reafirmando nuestro compromiso con un futuro más justo para todas las personas".

En las diferentes mesas de experiencias que se han desarrollado, personal técnico de las entidades locales y de las entidades del tercer sector que participan en la Eracis+ han expuesto las prácticas de éxito que se están llevando a cabo en municipios como Algeciras, Cádiz y Jerez de la Frontera.

En ellas, se ha puesto de manifiesto el potencial de las alianzas que promueve este programa entre las diferentes administraciones y organizaciones, lo que ha permitido crear una red de trabajo perdurable, así como los nuevos retos que afronta en su ejecución para el periodo 2024-2028.

En la provincia de Cádiz, la Eracis+ supone una inversión que supera los 37,6 millones de euros y se desarrolla mediante 11 planes locales en los municipios de Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Fernando, San Roque y, a través de la Diputación de Cádiz en Medina Sidonia y Puerto Serrano. Además, hasta 30 entidades del tercer sector llevan a cabo 40 proyectos de intervención en las zonas desfavorecidas de estas localidades.

El objetivo de la provincia es diseñar 7474 itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral. En este momento del programa, la cifra de cumplimiento del total de participantes se aproxima al 50% del número previsto para el periodo completo.

En lo que respecta al Campo de Gibraltar, la inversión hasta 2028 supera los 11 millones de euros, siendo 540 los participantes. En Andalucía, la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social ha superado las 15.000 personas participantes desde su inicio el pasado año, como ha detallado la Junta.

Gracias a este programa, que se desarrolla exclusivamente en barrios desfavorecidos, se han diseñado otros tantos itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral para personas en situación o riesgo de exclusión.