Los alojados en apartamentos turísticos de Cádiz suben un 15% en enero, con más de 15.300 visitantes

CÁDIZ 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los apartamentos turísticos de la provincia de Cádiz alojaron en enero de 2026 a un total de 15.326 visitantes, mejorando los datos de hace un año en un 15%, al pernoctar entonces 13.065 personas. En cuanto a las pernoctaciones, también subieron considerablemente en su tasa interanual, pasando de 32.172 en 2025 a las 47.456 en el presente enero, un 32% más.

Según datos provisionales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, aunque los turistas extranjeros alojados en estas viviendas son menores que los nacionales, 6.911 frente a 8.415, las pernoctaciones son mayores en el primero de los casos.

De esta manera, los extrajeros se alojaron 25.116 noches, mientras que el turista nacional sumó 22.340 pernoctaciones, un dato que se explica por la estancia media, que es mayor en el caso del visitante internacional con 3,6 noches frente a las 2,7 del viajero español.

Por zonas turísticas, la Costa de la Luz de Cádiz se sitúa como segundo destino andaluz en esta categoría de alojamientos, con 14.435 turistas y 42.158 pernoctaciones, siendo superada solo por la Costa del Sol de Málaga.

En lo que se refiere a puntos turísticos, el IECA no destaca a ningún municipio de la provincia de Cádiz en su listado provisional, que lidera Sevilla, seguido de Málaga.