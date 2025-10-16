Alumnado de Primaria participará en la reforestación de Las Canteras (Cádiz), afectada por un incendio en agosto de 2023

Archivo - Vista del parque de las Canteras un día después del incendio declarado el domingo 6 de agosto de 2023 en Puerto Real (Cádiz, Andalucía). - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

PUERTO REAL (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) ha indicado que escolares de Primaria participarán este curso en la reforestación del parque de Las Canteras, que en agosto de 2023 sufrió un importante incendio, el cual se tardó seis días en apagar y en el que se calcinaron el 80% de terreno, en torno a unas 80 hectáreas.

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que una vez que se ha dado por finalizada la temporada de verano, es el momento de realizar labores de reforestación que se verán beneficiadas con las primeras lluvias, prolongándola hasta el mes de enero o febrero, según el clima.

Así, ya están preparados los plantones que se sembrarán en este importante pulmón verde de la Bahía de Cádiz. Según ha explicado el responsable municipal de Mantenimiento Urbano, Antonio Gil, "son especies autóctonas que se aclimatarán rápido en Las Canteras y en otras masas arbóreas de la localidad".

En concreto, se trata de pinos piñoneros, encinas, alcornoques, acebuches, algarrobos, y otros de menor porte como madroños, enebros, sabinas negral y coscojas.

La reforestación por parte de alumnado de Primaria es una actividad incluida en la Oferta Educativa para este curso, y cuenta con la ayuda del personal municipal y voluntarios de Ecologistas en Acción y la asociación Pulmón de la Bahía.

El pinar de Las Canteras se vio gravemente afectada un 6 de agosto de 2023, cuando se declaró un incendio que tardó seis días en ser extinguido. En las primeras horas fueron los propios vecinos los que trataron de apagar el fuego haciendo cadenas humanas para llevar cubos de agua hacia las llamas.

La labor de los efectivos del Plan Infoca de la Junta permitió que fuera controlado en apenas un día, pero se tardó más tiempo en darse por extinguido al arder mucha masa arbórea.

Además, en ese primer día tuvo que cortarse la AP-4 en el kilómetro 104 a la altura de Puerto Real debido a la proximidad de las llamas y la Junta activó el nivel 1 de alerta, desalojándose de forma preventiva algunas viviendas cercanas ante el riesgo de que el fuego llegase a las mismas.